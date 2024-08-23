民眾之聲抖內流入木可？　許甫澄清：擔心觸法疑慮已打住

▲民眾黨副秘書長許甫。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金假帳風暴持續延燒，有媒體報導，指民眾黨副秘書長許甫曾在內部會議提到，民眾之聲的抖內可以進入木可公司後，再將經費給文宣部使用。對此，許甫23日說明，抖內金額跟律師討論後，由於主管機關未有明確函釋，擔心會有觸法疑慮，因此打住，尚待主管機關釋疑。

名嘴吳靜怡也在臉書指出，民眾之聲是民眾黨官方頻道，自2023年8月至今累積抖內的新台幣約189萬4925元，這些錢都去了哪裡？被誰領走了？會不會又偷偷進入了木可公關這樣的私人盈利公司，又或者誰的口袋？

民眾黨副秘書長許甫今說明，民眾之聲是自媒體，每天開直播甚至做戶外開講，其實需要耗費許多成本，有很多支持者說希望能支持頻道經營，於是去年初查閱《政黨法》第19條第4款規定，其中關於政黨收入來源，包括政黨為宣揚理念所得之收入，因為有法源依據後，因此開了抖內。

許甫說，不過 一直到了今年1月，因為後台設定問題，支持者的抖內都卡在Yt平台而無法收取，後來因為有添購設備需求，內部才在閒聊、討論是不是可以請木可公司來協助，可是後來跟律師討論後，因主管機關並沒有就這部分有明確函示，擔心會有觸法疑慮，因此打住沒有進行。

許甫強調，目前已經沒有再收受抖內，至於抖內要如何處理，內部正在研議，同時也會請示主管機關釋疑，以便遵循辦理。