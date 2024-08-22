「柯文哲變成自己討厭的樣子」　黃暐瀚揭過去言論：已無核心價值

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者陳家豪攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金風暴，妻子陳佩琪又爆出曾看過1.2億豪宅，陳宣稱是為兒子結婚準備，確實3、4個月前有看房子。對此，媒體人黃暐瀚21日表示，柯文哲曾罵郝龍斌「什麼都不知道，可以去死」，結果自己遇到問題，用不知道帶過，酸連勝文「靠爸住帝寶」，結果自己為兒子看1.2億房子。他批評，「你兒子沒有房子嗎？你兒子早就有房子了」，現在柯文哲最大的問題，就是已經變成10年前自己最討厭的樣子。

黃暐瀚於節目《關鍵時刻》表示，這麼多小草支持者，不論在台南、桃園等地，都努力捐錢，去幫柯文哲拉票，這些人是把希望放在柯文哲身上，現在爆出這麼多問題，柯文哲不用給這些人一個交代嗎？

黃暐瀚表示，監察院告訴柯文哲很早就退件，他能夠就這樣用不知道帶過嗎？還曾經痛罵郝龍斌「什麼都不知道，可以去死一死」，難道都忘了自己以前怎麼說的？怎麼要求別人的？

黃暐瀚認為，10年前柯文哲怎麼告訴支持者的？「選舉帳務關掉，錢夠就好了」、「要公開透明，要跟財團切割」、「不要拿著刀叉吃人肉」，結果現在看起來，卻也跟財團沒有劃清距離，柯還曾說理性，卻放任支持者到處出征、說科學，卻不信任民調。

黃暐瀚提到，柯文哲已經沒有基礎核心價值，原本要走「藍綠之外」的第三條路，還曾酸連勝文「靠爸住帝寶」，就是有權、有錢，而自己就是平民、就是清廉，結果現在老婆陳佩琪卻去看1.2億的房子。

黃暐瀚質疑，這件事還解釋是爸媽希望孩子結婚時有房子，但柯文哲孩子沒有房子嗎？上次不是才跟大家說，後來用買賣的方式，給了兒子3000萬的房子嗎？柯文哲兒子早就有房子，為什麼還要去看1.2億的，如果現在沒有個7000萬、1億還會去看這麼貴的嗎？

最後，黃暐瀚批評，這些事情都不是柯文哲10年前會做或會說的，他已經變成10年前最討厭的樣子，這就是柯文哲現在最大的問題。