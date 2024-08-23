王世堅為好友抱屈　指黃珊珊有能力「執政黨可合作推動福國利民法案」

▲民進黨立委王世堅。（圖／記者呂佳賢攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入競選經費假帳風暴，時任競選總幹事黃珊珊遭停黨權三年，中央委員、立院黨團副總召等黨職全部解除，也因此確定無法披上白營戰袍參戰2026九合一選舉。而與黃珊珊私交甚篤的綠委王世堅今（23日）受訪時也為她抱屈，王表示，他認識的黃珊珊，不但有法律專業、在北市議會表現也好，未來民眾黨八席立委仍是關鍵少數，有些非常理性，要好好溝通，執政黨也可跟黃珊珊合作可以好好推動福國利民政策，民眾黨不要再讓鷹派領導。

王世堅認為，民眾黨短期內不可能泡沫化，因為有八席立委任期還有三年半，且在立院是關鍵少數，八位立委有些非常理性，民進黨做為執政黨可以跟他們好好溝通，在一些民生重大法案合作，比方財政收支劃分法等等，如果這八席立委恢復到第一會期那個樣子、由比較激烈的鷹派領導，對他們黨的發展就比較不好了，如果一味跟藍軍合作推動比較偏執的法案，像是黨產條例等等，會被社會所唾棄。

至於黃珊珊被停權三年，外界質疑過輕？王世堅表示，以黃珊珊法律專業，她不會犯這些錯誤才對，柯文哲任命她當總幹事，全部心力都用在政事上，帳目部分可能授權專業會計師處理，財務不是黃珊珊專業，處分輕重自己不敢說，這是民眾黨規矩，但以他認識的黃珊珊，不但有法律專業、在北市議會表現也好，問政嚴格審視市府預算，繳出漂亮成績單。

王世堅直言，跟黃珊珊合作可以好好推動執政黨要的福國利民政策，像財政收支劃分法、融資租賃公司管理法，這些跟一般民眾息息相關，黃珊珊著墨也多，執政黨可以跟黃珊珊領導下的民眾黨有這部分合作，不要再讓鷹派的人領導，把民眾黨導向正確方向，八席立委未來還是關鍵少數，應該跟優秀、比較智慧的領導合作。

至於黃珊珊遭停權，政治生命是否已經終結？王世堅指出，選舉另外一回事，以後變化還很多，做得好再談選舉才選的上、先把份內工作做好，黃珊珊立委職務還在，還是可以為國家做很多事情，以她的智慧跟經驗還可以有很多貢獻，未來選舉是未來變化那不重要，相信黃珊珊也不會考量。

對於民眾黨是否堅持立委兩年條款？王世堅則表示，是否還會堅持他不知道，現行八席立委都蠻認真，只是第一會期大概只有黃國昌在帶頭大聲，另外七位就是順著他，但他們都對政策法案有一定努力跟研究，希望他們好好針對政策跟民進黨研商、合作。