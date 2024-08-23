　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「會帶便當去看柯文哲」　王世堅認失望：內心曾冀望他至少不會貪污

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲近日陷政治獻金假帳風波，又有京華城等三大案纏身，相關爭議延燒多日未能止血，綠委王世堅今（23日）受訪時坦言，本來內心深處對柯文哲還保有一絲冀望，認為「至少他不會貪污吧？」現在卻如此不勝唏噓，這已經不是10年前民進黨想幫的柯文哲，當時柯文哲有清新的一面，要帶給社會公開、透明、誠實、清廉，卻被他自己摧毀殆盡，社會應該以此為戒，未來支持政治人物要更睜大眼睛。

▲▼王世堅質詢 卓榮泰赴立法院備詢 立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委王世堅。（圖／記者屠惠剛攝）

王世堅表示，10年來只跟柯文哲共進一次餐，就是他到議會第一年、第一次便當會，現在看到他的情況不勝唏噓，自己這麼強力監督他、近距離觀察，本來內心深處對柯文哲還保有一絲冀望，至少他不會貪污吧？現在除了政治獻金外還有涉入三大案。根據議會同仁認真查證這三案，確實柯文哲非常可能涉入，都是由他直接下令，他很可能被約談甚至被羈押，非常感慨，「柯文哲如果進去的話，自己就帶個便當去看他，他請我吃便當，我也還他一個便當。」

至於柯文哲以前罵連勝文住帝寶，現在卻自己看豪宅？王世堅批評，這是大家最看不過去的，當時民進黨幫柯文哲，我個人還大辣辣在永樂市場掛看板酸連勝文over my dad money. 當時無殼蝸牛發動的巢運，柯文哲還跑到現場承諾年輕人，說當上市長後會認真幫大家找房子，結果他還沒幫青年朋友找房，倒是先幫兒子找豪宅，看在所有民眾眼裡是何其諷刺。

王世堅直言，當時社會對貧富差距如此大產生反感，是因為「恨透帝寶、選給活寶」所以柯文哲才當選，柯希望為升斗小民尋求公益，這幾次選舉有這麼多年輕朋友捐款，應該好好珍惜，現在卻帳目不清、灌水支出、夫人又去看豪宅，天啊！法律上政治獻金可能只罰他120萬、偽造文書判易科罰金，但他已經判了自己政治死刑，這全部連在一起，柯文哲已經社會性死亡。

王世堅說明，家家戶戶存錢買房是好事、私事，本來不需要過問，現在被檢視的這麼清楚，就是因為牽涉到政治獻金申報不實，被監督剛好而已，講這些自己心裡蠻難過，他兒子要結婚買個新房這是喜事，罪不及妻兒，但柯文哲偏偏要把這些是湊在一起，實在違背人性，讓夫人到外面到處說、還把小孩拿出來講，保護太太跟小孩就來不及了，這對小孩真的情何以堪？

王世堅感嘆，本來買房是好事，但牽涉到政治獻金結餘、帳目不清等等，所有揣測都來了，這不是10年前民進黨想幫的柯文哲，當時柯文哲有清新的一面，要帶給社會公開、透明、誠實、清廉，卻被他自己摧毀殆盡，社會應該以此為戒，未來支持政治人物要更睜大眼睛。
 

ET快訊
曾博恩拒繳娛樂稅！辯脫口秀是演講　抗罰186萬吞敗
演大愛戲已婚男星爆出軌⋯他突留言「不就是我」　狗仔公開給解答
快訊／雷雨狂轟！松山機場暫停地面作業　航班延誤
4所大學遭懲處　教育部：扣招生名額
快訊／一次走4個！　洗菜宣布離隊
快訊／國家警報響「大雷雨轟5地」　鄭明典：雷聲隆隆真兇
「金龍拉麵」斷尾畫面曝！　眼睛流淚了
賈永婕入主台北101董座　業界推測「1件事」是關鍵
價值破12億！「2492克拉巨鑽」波札那出土　史上第2大

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／報導稱柯建銘赴中投資陷金錢爭議　柯建銘：認知作戰勿以訛傳訛

主持823砲戰66週年典禮　賴清德喊：保護台澎金馬，捍衛中華民國

賈永婕將任台北101董事長！　國民黨肯定：有助提升能見度

國債6.8兆每人負擔25.6萬！　李彥秀轟政府：還越多欠越多

賴清德上任100天中共吸收滲透偵辦6案　去年至今累計87案

訪問日本遇東京暴雨成災　吳沛憶：災害應變與韌性值得台灣學習

柯文哲陷假帳風暴講不清　綠黨團建議：委託會計師公會等第三方查核

「防疫女神」賈永婕出任台北101董座　綠委曝她商場背景：確實驚艷一手

不滿「罷樑團體」違法募資716萬　國民黨今赴監察院告發

民眾之聲抖內流入木可？　許甫澄清：擔心觸法疑慮已打住

【懶成一攤貓餅】胖橘趴車底下納涼嚇壞飼主XD

【你4誰？】工作3個月沒回家我家的貓咪竟然不認得我了QQ

汪小菲妻參戰批張穎穎「知三當三」 　她反酸：偽豪門的生活不易

黑嘉嘉「母胎單身30年」：接受未婚生子　忙工作零桃花「砸千萬開圍棋教室」　

「英國比爾蓋茲」遺體尋獲　與18歲女兒卡床墊中

最正三寶！她衝馬路險被撞「甜笑道歉」網戀愛：請慢過

姚淳耀「10張台積電」拚退休金　吳姍儒羨慕虧：難怪不用講話XD

「巨大球拍」為統一獅開球　李洋加碼抽親筆簽名紀念酒

新光金1股換0.6022台新金　更名「台新新光金控」

25歲女闖民宅「半裸找衣」男傻眼：妳哪位　見驗毒採尿杯竟塞千元

快訊／報導稱柯建銘赴中投資陷金錢爭議　柯建銘：認知作戰勿以訛傳訛

主持823砲戰66週年典禮　賴清德喊：保護台澎金馬，捍衛中華民國

賈永婕將任台北101董事長！　國民黨肯定：有助提升能見度

國債6.8兆每人負擔25.6萬！　李彥秀轟政府：還越多欠越多

賴清德上任100天中共吸收滲透偵辦6案　去年至今累計87案

訪問日本遇東京暴雨成災　吳沛憶：災害應變與韌性值得台灣學習

柯文哲陷假帳風暴講不清　綠黨團建議：委託會計師公會等第三方查核

「防疫女神」賈永婕出任台北101董座　綠委曝她商場背景：確實驚艷一手

不滿「罷樑團體」違法募資716萬　國民黨今赴監察院告發

民眾之聲抖內流入木可？　許甫澄清：擔心觸法疑慮已打住

《角頭－大橋頭》上映8天破億！　王陽明甩「炎上風波」街頭掃街謝票

雲林新增6處科技執法！10／1正式取締　地點一次看

凌晨遭夫「毛巾沾乙醚」摀臉掐脖！她狂掙扎險死　婆婆聞聲急報案

簡文彬「全程微笑」談墜樓鋼琴家　網炸鍋：不寒而慄

南韓牙醫診所爆炸！79歲翁不滿「假牙裝不好」　引燃丁烷洩憤

花蓮殯葬服務業查核評鑑　30家通過初評...19家未通過

iPhone鍵盤找不到「÷」？其實藏在日文鍵盤裡　網曝1招更快打出來

周天成4強賽再碰奈良岡功大　他巴黎奧運讓日本一哥打到丟拍

三重「鼎藏豐碩」擁雙捷、銀河灣計畫優勢　再享新大直水岸綠活

台南安南區五塊寮逢雨必淹　陳亭妃要求一個月完成舊部落排水改善

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

政治熱門新聞

快訊／領隊肉身護團員遭虎頭蜂圍攻送醫不治　鍾佳濱回應了

抄襲丟碩士！李眉蓁重讀成功畢業

陳佩琪遭爆金主陪看上億豪宅！全聯回應了

財政部粉專「刪掉中華民國」被轟　官方回應了

「防疫女神」賈永婕出任台北101董座　綠委曝她商場背景：確實驚艷一手

最後一次送禮　王世堅：會帶便當去看柯文哲

娶台灣妻申請移居　香港公務員被拒

賴清德設定目標！　8年內國人平均餘命增加至82歲

卓榮泰：2030年前投入9000億！　加速推動綠能、儲能、節能

我國口腔癌「世界第一」　陳時中承諾：年底提出檳榔專法

健保財務怎麼撐？短期公務預算挹注336億　明年起多投入134億

民眾黨今赴調查局印單據正本　發函會計師公會派員協助查對

2023年國人平均壽命80.23歲！　男性76.94歲、女性83.74歲

鋼琴家輕生悲劇也成總統府討論重點　擬SEL納課綱因應網路霸凌

更多熱門

相關新聞

柯文哲陷假帳風暴講不清　綠黨團建議：委託會計師公會等第三方查核

柯文哲陷假帳風暴講不清　綠黨團建議：委託會計師公會等第三方查核

民眾黨主席柯文哲近日陷政治獻金假帳風波，又有京華城等三大案纏身，相關爭議延燒多日未能止血，對此，民進黨團今（23日）受訪時建議，不如委託會計師公會等可以信任的第三方人士查核，可能還不會有那麼大風波，這是民眾黨家務事，黨團只能這樣建議。

民眾之聲抖內流入木可？　許甫澄清：擔心觸法疑慮已打住

民眾之聲抖內流入木可？　許甫澄清：擔心觸法疑慮已打住

王世堅為好友抱屈　指黃珊珊有能力「執政黨可合作推動福國利民法案」

王世堅為好友抱屈　指黃珊珊有能力「執政黨可合作推動福國利民法案」

藍營質疑花2000億造潛艦　綠黨團指國安應是共識：是要換方式杯葛？

藍營質疑花2000億造潛艦　綠黨團指國安應是共識：是要換方式杯葛？

即／「刑事戰將」淪最貪警官　涉8重罪遭起訴

即／「刑事戰將」淪最貪警官　涉8重罪遭起訴

關鍵字：

柯文哲王世堅政治獻金三大案貪污民進黨

讀者迴響

熱門新聞

即／大廠拒接對岸軍工訂單　副董帶百人出走接單

9月嬰回家幫2歲姊慶生　父嫌吵活活打死

「演大愛戲已婚男星」驚爆出軌！

八點檔女星「真的結婚了」！　登記嫁大9歲帥男友

南韓酒店大火7死11傷　女住客跳氣墊慘死

NIKE無預警7折快閃促銷！

妹子PO人肉砲彈勸世片　大家都想飛

即／台南300坪塑膠粒倉庫全面燃燒　超巨黑煙衝天

即／為了保護團員！登山團領隊遭虎頭蜂圍攻慘死

北韓選手「甜笑合照」南韓運動員遭處分！

即／泰國飛機驚傳爆炸墜毀！5中國公民罹難

信義區陰廟被包圍「僅距正門1公尺」　隔年建商就過世

泰國飛機起飛11分鐘爆炸！中國5死名單曝

畫面曝光！他帶女友回家驚見「25歲裸女晃UU」

今晚10:47進入處暑！「5生肖」將迎最強運勢

更多

最夯影音

更多

【懶成一攤貓餅】胖橘趴車底下納涼嚇壞飼主XD

【你4誰？】工作3個月沒回家我家的貓咪竟然不認得我了QQ

汪小菲妻參戰批張穎穎「知三當三」 　她反酸：偽豪門的生活不易

黑嘉嘉「母胎單身30年」：接受未婚生子　忙工作零桃花「砸千萬開圍棋教室」　

「英國比爾蓋茲」遺體尋獲　與18歲女兒卡床墊中

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面