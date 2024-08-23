「會帶便當去看柯文哲」　王世堅認失望：內心曾冀望他至少不會貪污

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲近日陷政治獻金假帳風波，又有京華城等三大案纏身，相關爭議延燒多日未能止血，綠委王世堅今（23日）受訪時坦言，本來內心深處對柯文哲還保有一絲冀望，認為「至少他不會貪污吧？」現在卻如此不勝唏噓，這已經不是10年前民進黨想幫的柯文哲，當時柯文哲有清新的一面，要帶給社會公開、透明、誠實、清廉，卻被他自己摧毀殆盡，社會應該以此為戒，未來支持政治人物要更睜大眼睛。

▲民進黨立委王世堅。（圖／記者屠惠剛攝）



王世堅表示，10年來只跟柯文哲共進一次餐，就是他到議會第一年、第一次便當會，現在看到他的情況不勝唏噓，自己這麼強力監督他、近距離觀察，本來內心深處對柯文哲還保有一絲冀望，至少他不會貪污吧？現在除了政治獻金外還有涉入三大案。根據議會同仁認真查證這三案，確實柯文哲非常可能涉入，都是由他直接下令，他很可能被約談甚至被羈押，非常感慨，「柯文哲如果進去的話，自己就帶個便當去看他，他請我吃便當，我也還他一個便當。」

至於柯文哲以前罵連勝文住帝寶，現在卻自己看豪宅？王世堅批評，這是大家最看不過去的，當時民進黨幫柯文哲，我個人還大辣辣在永樂市場掛看板酸連勝文over my dad money. 當時無殼蝸牛發動的巢運，柯文哲還跑到現場承諾年輕人，說當上市長後會認真幫大家找房子，結果他還沒幫青年朋友找房，倒是先幫兒子找豪宅，看在所有民眾眼裡是何其諷刺。

王世堅直言，當時社會對貧富差距如此大產生反感，是因為「恨透帝寶、選給活寶」所以柯文哲才當選，柯希望為升斗小民尋求公益，這幾次選舉有這麼多年輕朋友捐款，應該好好珍惜，現在卻帳目不清、灌水支出、夫人又去看豪宅，天啊！法律上政治獻金可能只罰他120萬、偽造文書判易科罰金，但他已經判了自己政治死刑，這全部連在一起，柯文哲已經社會性死亡。

王世堅說明，家家戶戶存錢買房是好事、私事，本來不需要過問，現在被檢視的這麼清楚，就是因為牽涉到政治獻金申報不實，被監督剛好而已，講這些自己心裡蠻難過，他兒子要結婚買個新房這是喜事，罪不及妻兒，但柯文哲偏偏要把這些是湊在一起，實在違背人性，讓夫人到外面到處說、還把小孩拿出來講，保護太太跟小孩就來不及了，這對小孩真的情何以堪？

王世堅感嘆，本來買房是好事，但牽涉到政治獻金結餘、帳目不清等等，所有揣測都來了，這不是10年前民進黨想幫的柯文哲，當時柯文哲有清新的一面，要帶給社會公開、透明、誠實、清廉，卻被他自己摧毀殆盡，社會應該以此為戒，未來支持政治人物要更睜大眼睛。

