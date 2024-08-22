陳佩琪遭爆看1.2億豪宅「林敏雄是金主」　全聯發聲明回應了

▲民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪被爆上個月去看1.2億豪宅，引發外界關注。（圖／記者陳煥丞攝）

記者閔文昱／綜合報導

民眾黨主席柯文哲陷入政治獻金申報假帳疑雲，而柯文哲老婆陳佩琪又爆出去立院附近物色一戶1.2億豪宅，稱是盼30歲兒子未來結婚有個自己的家，但陳佩琪和柯文哲的財產申報存款僅不到3000萬，被名嘴爆料是全聯集團當幕後金主。對此，全聯也發出聲明澄清了。

全聯集團今（22日）發出聲明表示，同集團元利建設與柯文哲並無任何互動，且元利群英建案於2006年完工、2007年完銷後，元利建設即已無任何產權，對於名嘴與媒體報導陳佩琪至元利群英看房，並惡意延伸指稱該公司是金主，影射元利建設與柯文哲互動，表示強烈的否認。

事實上，陳佩琪看的中正區億級豪宅，被爆是屋齡已18年的中古豪宅「元利群英」，總戶數只有28戶，近年沒有成交紀錄，扣除特殊交易，實價揭露唯二交易都在2006年，總價在1.06億~1.7億間，扣除車位單價最高是每坪142.4萬元。目前在售屋網上，至少有4戶公開銷售，開價在1.26億~1.43億元。

對此，陳佩琪則在臉書坦言，確實有看價位在1.2億元左右的房子，不過是因為很久就有換屋計畫，也考量兒子婚後住處。此外，陳佩琪強調，印象中看房只有仲介陪同，並沒見過名嘴口中的全聯老闆林敏雄，她只有常到全聯買東西。