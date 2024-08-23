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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨今赴調查局印單據正本　發函會計師公會派員協助查對

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入競選經費假帳風暴，事發至今已有兩周，過程歷經時任競選總幹事黃珊珊遭停黨權3年，財務長李文宗、會計師端木正遭開除黨籍，相關帳務查對作業仍在持續中。負責善後小組的黃珊珊23日受訪說，目前手上的帳務憑證皆為副本，今天已跟調查局約定，由民眾黨的同仁配合調查局現場把原始憑證印回來，這樣在對帳上的進度可以再進一步。

▲▼民眾黨立委黃珊珊。（圖／記者陳家祥攝）

▲民眾黨立委黃珊珊。（圖／記者陳家祥攝）

民眾黨立委黃珊珊說，對帳已經到一個階段，的確是發生因為手上的是副本，有些明細不清晰，今天已經跟調查局約好，由民眾黨的同仁配合調查局同步現場把相關原始憑證都影印回來，這樣在對帳上的進度可以再進一步。

黃珊珊表示，這兩天沒有開記者會是因為大部分對帳的憑證正本都在調查局，今天會去跟調查局把正本印回來，做進一步的比對，「記者會有進一步的結果一定會跟大家公佈，但現在碰到了單據沒有那麼明確，所以會請調查局先讓我們影印副本」。

媒體追問，這幾天是怎麼查帳的？黃珊珊說，原來有留副本，後面當時沒有全部都拷貝，的確會有摺頁、日期、金額模糊的狀況，因為比對的人都不是原始處理的人，只能以現有資料去比對，所以碰到資料不齊、模糊不清的狀況。

針對找第三方公正單位來監督查帳一事的進展？黃珊珊說，昨天有去拜訪一些會計師公會先進，希望能請會計師公會來協助，所以民眾黨今天會正式發函，會計師公會也有一個輪派會計師的規範，所以他們也會協助指派會計師來協助做查核。

黃珊珊說，帳務方面希望有第三方會計師幫忙查核之後，因為將來還要跟監察院補正，這些都需要進一步請會計師來協助，所以今天會正式的發函去給會計師公會。黃強調，她會一直留到所有的補正完整。

至於主席柯文哲有無提到辭立委一事？黃珊珊說，這件事情昨天已經說過，「這是子虛烏有的事，我們就不需要再造謠了」。

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關鍵字：

民眾黨柯文哲黃珊珊

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