金龍拉麵遭斷尾！龍眼「流淚」　日媒：大阪特有的幽默

▲「金龍拉麵」23日深夜進行斷尾工程。（圖／翻攝自YouTube／読売テレビニュース）

圖文／CTWANT

日本大阪人氣拉麵店「金龍拉麵」，因招牌上的巨大金龍而成為知名打卡地標，但由於立體龍尾超出店鋪範圍，遭隔壁鄰居提告侵占。官司纏訟多年，店家敗訴後，在23日深夜「斷尾求生」，並在金龍臉上畫上眼淚，吸引不少民眾圍觀。

根據日媒《關西電視台》報導，23日深夜，店家開始進行龍尾拆除作業，前後花費約30分鐘將龍尾切斷，店家把龍尾巴被砍掉的一面漆上金色，龍的眼睛下也裝飾了淚水，龍嘴的金球則被點亮，讓路過觀光客紛紛拿起手機紀錄。

店家表示，雖然切除龍尾工程讓人難過，但未來仍會繼續保護這個代表性的金龍招牌，至於斷掉的尾巴也會暫時保留，之後會考慮如何處理。媒體則形容，雖然金龍尾巴被砍掉，眼淚也讓牠彷彿承受了被切斷的痛苦，但「立體金龍」仍以大阪特有的幽默造型重生了。

金龍拉麵道頓堀店自1992年製作了龍像招牌，成為了民眾在當地逛街的樂趣之一，更有人認為，「據說龍本身有助財運和工作運，有一種神的形象會帶來祝福」。

不過，持有隔壁土地的不動產公司向法院控告，指龍尾侵犯了自己的土地所有權，要求金龍拉麵移除龍尾突出部分。大阪地方法院去年10月曾裁定金龍拉麵敗訴，認為立體招牌確實侵害了他人的土地所有權，下令業者需拆除。

金龍拉麵一度提出上訴，主張切除尾巴將始品牌形象下滑，並帶來重大損失，但在今年5月再度被駁回，而金龍拉麵經考量訴訟金額後，最終決定依循判決，切斷了招牌越界部分。

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