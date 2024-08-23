大阪「金龍拉麵」斷尾畫面曝！占鄰居土地多年　店家拆立體龍尾

記者王佩翊／編譯

日本大阪道頓堀知名店家「金龍拉麵」因為招牌上的巨型立體龍形招牌聞名，然而金龍卻因為尾巴部分超出店面範圍，涉及侵占隔壁土地，因此被要求拆除。在歷經多次訴訟後，店家最終決定於23日凌晨拆除這個極具象徵性的金龍尾巴。

金龍拉麵1992年設置了這個引人注目的龍形立體招牌，其龍頭和龍身從牆面突出，成為道頓堀的標誌性景觀。然而，由於龍尾部分穿過店鋪的牆壁，持有隔壁土地的不動產公司認為這個立體招牌的龍尾部分已經侵占到其持有土地，因此提起訴訟。

大阪地方法院2023年裁定，金龍拉麵的立體招牌龍尾部分的確侵占了不動產公司的土地所有權，因此下令金龍拉麵拆除。不滿判決結果的金龍拉麵決定上訴。而大阪高等法院則於2024年5月裁定，該招牌侵害了他人的所有權，要求將其撤除。

應法院裁決，金龍拉麵23日凌晨1時展開拆除作業，作業員花了約30分鐘將「尾巴」部分切除。而路過的行人及外國遊客也紛紛拿出手機記錄下這一時刻。

金龍拉麵表示，雖然拆除龍尾令人不捨，但是仍會竭力保護並維持這個深受顧客喜愛的龍形立體招牌。而被拆除下來的「尾巴」將會暫時保管，未來再決定如何處置。

另一方面，業者也把握相關熱度，特意在巨型立體龍形招牌的眼睛裝上「眼淚」，顯示因為尾巴被切除的哀痛之情。