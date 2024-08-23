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想婚男網戀沒見過女友　拜託外送員拿餐「看長相打分數」

美食外送盛行，各種千奇百怪的訂單都有。（示意圖／劉耿豪攝）

▲美食外送盛行，各種千奇百怪的訂單都有。（示意圖／劉耿豪攝）

圖文／CTWANT

美食外送平台盛行，各種千奇百怪的訂單，想像得到的都有。有外送員就遇到，男子訂餐給網戀對象，希望幫忙傳話，並替女方的長相打分數，離奇經歷引發一陣討論。

「太酷啦！我都好奇這女生長什麼樣了」，一名網友在臉書《外送員的奇聞怪事》社團分享案例，截圖是一名外送員接到的單，品項點了叉燒豚骨拉麵、炸豆腐、溏心蛋、厚切豬排豚骨地獄拉麵，總共450元。

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男子幫網戀對象叫外送。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

▲男子幫網戀對象叫外送。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

值得注意的是，備註的部分寫了一長串，原來是一名男子訂給網戀對象，以及對方小孩，「也就是我未來的女兒的」。雙方認識了一段時間，他覺得時機到了該結婚的時候，但至今還沒見過面，不清楚對方的長相。

因此男子希望外送員拿餐時，順便打個分數，「還有幫我跟他說我愛她，請她忘記前夫哥，嫁給我明顯是更好的選擇，謝謝你親愛，希望他們喜歡」。

貼文一出，引發熱烈討論，網友都難以理解男子的行為，「沒見過面就覺得該結婚？」、「確定是女生而不是男生」、「太好笑了吧」、「傻了傻了，沒見過就要結婚」、「好好笑～沒見過面還想跟她結婚？」

事後原PO補充，外送員來拿了，當下也傻眼，而且還是現金單，「我自己也傻眼，幫對方訂結果是現金單，超哭」，至於後續則不得而知，「我只能說幫他送的外送員辛苦了」。

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