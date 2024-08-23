116歲日本奶奶接棒「世界最長壽」　每天最愛2飲食！長青秘訣曝光

▲世界最長壽人類是日本116歲老嫗糸岡富子，傳出她最愛的飲食，是吃香蕉和喝可爾必思。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

世界最長壽的西班牙人瑞布拉尼亞斯（Maria Branyas）20日以117歲高齡去世，金氏世界紀錄「在世最高齡人類」由日本116歲奶奶糸岡富子接棒。糸岡富子在21日得知成為現任最老人類，只簡單說了「謝謝」；而糸岡富子維持健康的秘訣也曝光，像是她最愛吃香蕉和喝可爾必思。

綜合外媒報導，美國「老人醫學研究組織」21日宣布，日本奶奶糸岡富子以116歲高齡成為在世最高齡人瑞，糸岡富子得知此消息，面露嚴肅神情脫口「謝謝」。據悉，糸岡富子有4名子女、5名孫輩，目前住在兵庫縣蘆屋市的養老院，平時喜歡散步和參觀寺廟，每天會吃香蕉和喝可爾必思。

院方透露，糸岡富子在養老院人緣很好，工作人員也都誇獎她很有禮貌，經常向照顧她的人道謝，儘管她已經100多歲且行動不便，還是喜歡逛附近的神社；糸岡富子成為在世最老人瑞當天，精神相當好，一如往常喝著可爾必思打發時間。

有傳聞指出，糸岡富子熱衷登山，曾穿普通鞋攀登跨越奈良縣及大阪府的二上山及海拔高達3000米的御嶽山；100歲時不倚靠拐杖跨過石樓梯前往蘆屋神社參拜，晚年經常到各個寺廟參拜和撰寫契經。

在2023年12月12日日本超級人瑞巽房去世，糸岡富子以115歲203天之齡成為日本在世最年長者；今年8月20日生於美國的西班牙人瑞布拉尼亞斯逝世後，糸岡富子以116歲90天之齡成為世界在世最年長者。

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