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今晚10:47進入處暑！「5生肖」將迎最強運勢　爽被錢砸、桃花大開

（示意圖／PIXABAY）

▲「處暑」後，5生肖將迎來大豐收。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

8月22日晚上10:47分將進入二十四節氣之一的「處暑」。對此，塔羅牌老師艾菲爾表示，處暑象徵穀物豐收，萬物開始進入收成的階段。不僅是田間的穀物逐漸成熟，各種好運也將接踵而至。不同的生肖將在這個時節收穫到不一樣的幸運，有的將邂逅美好的愛情，有的事業蒸蒸日上，有的則在財富、家庭或貴人運上迎來驚喜。而老師也點名5生肖處暑將大豐收，準備好迎接屬於自己的好運與收穫。

生肖馬：收穫愛情好運

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在處暑節氣期間，屬馬的人將迎來愛情的美好時光。這段時間，他們在人際關係上會顯得格外順利，特別是在感情上。無論是單身的馬年出生者，或是已經有伴侶的人，都會在這段時期感受到愛情的甜蜜。單身者可能會遇到一位與自己志趣相投的對象，兩人的關係進展迅速且順利，有望開始一段穩定而幸福的感情。已有伴侶的屬馬人，則會與伴侶之間的感情更加融洽，可能會共同度過更多美好的時光。這段時期的愛情運勢旺盛，是屬馬的人收穫愛情的好時機。

生肖羊：收穫事業好運

屬羊的人在處暑節氣後，將在事業上迎來大豐收。這段時間，他們的工作狀況會有明顯的改善，可能會得到上司的認可，獲得升遷或加薪的機會。屬羊者在工作上表現出色，能夠穩定地推進自己的計劃，同時也能應付各種挑戰。對於創業中的屬羊人來說，這段時間也可能會遇到理想的合作夥伴或投資機會，讓事業進一步發展。不僅如此，他們在工作上的創意和努力都會得到充分的展現，成為同事和領導心目中的重要成員。處暑節氣為屬羊的人帶來了事業上的繁榮與成功。

生肖鼠：收穫財富好運

處暑節氣為屬鼠的人帶來了財富的好運。在這段時期，屬鼠者的財運將大幅提升，不論是正財運還是偏財運都有不錯的收穫。工作中的屬鼠人，可能會因為出色的表現而獲得額外的獎金或紅利，而有投資習慣的屬鼠者，則有可能在這段時間內獲得意外的投資回報。他們對於理財和金錢的敏銳度也在這段時期顯著提升，能夠更好地管理自己的財富，並且在必要時做出正確的財務決策。整體而言，屬鼠者在處暑節氣期間將享受到財富方面的豐收，讓金錢更為穩定地增加。

生肖豬：收穫家庭好運

處暑節氣的到來為屬豬的人帶來了家庭方面的和諧與幸福。這段時期，屬豬者與家人的關係會更加融洽，家庭氛圍溫馨美好。無論是與父母、伴侶或子女之間的互動，都會顯得格外順暢，彼此之間的理解與支持也會進一步加深。屬豬者在家庭中可能會遇到一些小小的慶祝或喜事，讓家庭生活變得更加充實而愉快。此外，屬豬者也會在這段時間更重視家庭生活，可能會花更多的時間與家人共度美好時光，享受平靜而幸福的家庭生活。這是屬豬者收穫家庭幸福的好時機。

生肖兔：收穫貴人好運

屬兔的人在處暑節氣期間，將迎來貴人運的爆發。在這段時間裡，屬兔者會遇到能夠在事業或生活中給予他們幫助的貴人。這些貴人可能是他們的上司、同事、朋友，或是在關鍵時刻提供支持的陌生人。這些貴人將在屬兔者面臨困難或挑戰時，給予及時的幫助和指引，幫助他們化險為夷，順利解決問題。屬兔者應該在這段時間內多加留意身邊的人際關係，保持謙虛和感恩的心態，這樣才能夠更好地吸引和留住貴人運。這是屬兔者提升自身運勢的重要時期。

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