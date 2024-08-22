賴清德有感而發喊「私生活要檢點」　綠再重申黨內無內鬥

▲莊瑞雄、林楚茵。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨主席、總統賴清德的子弟兵接連爆出爭議，引來各界指恐是派系內鬥。對此，民進黨立委林楚茵強調，有人不斷放話說民進黨內鬥爭，這樣是把司法當兒戲，並沒有所謂內鬥；至於賴清德21日於中常會上要求黨員「私生活檢點」，與會的民進黨團書記長莊瑞雄表示，這是賴清德有感而發，並沒有指名哪一件事，但大家都清楚。

民進黨近期桃色風波不斷。交通部長李孟諺19日遭爆婚外情爭議，讓李孟諺火速請辭，成為史上最短命交長；前行政院發言人陳宗彥日前也因喝花酒、接受性招待，遭檢方起訴並求處重刑。

莊瑞雄表示，賴清德在談話時沒有指名哪一件，但私德的東西大家猜得出來，這是觸犯底線，社會會檢驗，黨不能管到黨員私生活，但同志有私德問題，社會會放大來看，這對黨有傷，所以希望從政同志要注意自己私生活，這是他有感而發提出來。

而同樣身為「台南幫」的民進黨立委林宜瑾辦公室昨遭檢調搜索，疑與詐領助理費有關，外界同樣關注是否綠營內鬥浮上檯面。對此，林楚茵說明，最近的風波，有司法案件，也有政務官私德問題，有關檢調辦的案件，綠營齊一標準就尊重司法、勿枉勿縱，不像在野黨，敵營出事就高分貝，自家人就說司法已死，在野黨還不斷放話說是派系鬥爭，這樣是把司法當兒戲，民進黨沒有所謂的內鬥。