綠罷免謝國樑「逼樑為昌」！藍委嘆阿彌陀佛　要林右昌一路走好

▲立委林沛祥出席《奧運之後，我們能為運動員做什麼？》座談會。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

基隆市長謝國樑罷免案將在10月13日舉行投開票，國民黨批民進黨及側翼是「逼樑為昌」，國民黨副主席連勝文今（22日）直言，這次的惡罷只是為了滿足民進黨的利益跟權力，這是自私的作為，選輸翻桌不認帳。基隆國民黨籍立委林沛祥也說，自己聽到「逼樑為昌」真的覺得標題下真好！「阿彌陀佛，民進黨逼樑為昌啊！」

連勝文表示，這樣的惡霸行為跟基隆沒有關係，從頭到尾根本沒想基隆需要什麼，只是為了滿足民進黨的利益跟權力，基隆人被迫加入權謀鬥爭是很無辜的。因此連勝文呼籲，基隆市民要投下反對罷免，透過這樣的舉動，告訴台灣政客，不要因為野心破壞民眾生活安寧，危害國家城市發展，這是自私的作為，選輸翻桌不認帳。

林沛祥則說，基隆罷免案裡面太多政黨斧鑿痕跡，不管是林右昌想要影響罷免案結果，或是民進黨基隆市議會黨團的分化謠言攻擊。林沛祥分析，民進黨認為基隆罷免，是未來發起大罷免潮的第一波攻勢，再者他們想要給所有人警訊，「如果不聽我們的，就會被操作罷免」，達到一言堂效果。

林沛祥認為，基隆罷免案也影響了林右昌的政治走向，畢竟林右昌在新北市長選舉民調不如預期，跟立委蘇巧慧相差甚遠，因此林右昌為了保全自己的價值，他必須在罷樑表現十足戰力，一方面用他基隆經驗增加罷樑力道，同時也增加他在新北的聲量。林沛祥也酸，「聽說林右昌跑到三重去，不受到當地人歡迎，我們只能給他未來仕途高度祝福囉！一路走好。」語氣相當嘲諷。