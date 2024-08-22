民進黨「台南幫」接連出事　謝龍介：很多事賴清德早就知道

記者崔至雲／台北報導

民進黨過去1周內先後爆出，前行政院發言人陳宗彥涉及性招待遭南檢起訴、交通部長李孟諺因婚外情曝光下台、立委林宜瑾疑詐領助理費以100萬元交保一連串的「台南幫」出事，被外界認為是黨內派系鬥爭。對此，國民黨立委謝龍介表示，總統賴清德曾在台南說過，「尻川（屁股台語）有幾根毛大家都知道」，很多事情他早就知道，但也肯定賴清德敢辦。

▲謝龍介。（圖／記者屠惠剛攝）



謝龍介今天受訪時提及，自己已經肯定賴清德在這方面好幾次了，從鄭文燦案子開始，檢調一路開綠燈，開綠燈當然奸犯科、犯法、官商勾結不分藍綠白，有案該辦就辦，這才能帶給民眾新氣象。

謝龍介也說，可是當內部成員貪污不斷，一而再再而三地爆，這就需要自清，「賴清德不可能沒有聽過，很多事情他早就知道」，所以他才會在去年3月14日說，「你們這些誰誰誰…尻川有幾根毛大家都知道」，賴也是了然於胸，但是態度上是對的，他沒有要法務部去擋案子。

謝龍介希望，清者自清，有些案子司法機關不要成為政治操作工具，就證據就辦，沒有證據就不要繪聲繪影。

另，針對綠營「台南幫」接連出事，外界質疑是否因為賴清德作風強勢，黨內出現「反賴勢力」？國民黨立委謝龍介認為，民進黨政治人物不會做得如此明顯，黨內也沒有派系敢挑戰賴清德，即便真的挑戰，也不會成功。