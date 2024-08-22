查帳小組進行中　黃珊珊向支持者道歉：帳務比對需花費較多時間

▲黃珊珊被柯文哲指派為善後小組負責人，19、20日召開政治獻金查帳進度記者會，但中評會20日結束後就再也沒舉辦，引發外界質疑。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金不實申報風暴，要求時任競選總幹事黃珊珊擔任善後小組負責人，並且每天召開查帳記者會對外說明進度，但19、20日召開記者會、中評會晚間懲處黃停權3年後，已有2天未開記者會，引發外界質疑。黃珊珊22日表示，目前查帳小組工作仍持續進行，但因成員當初未接觸財務帳務，比對需花費比較多時間。

面對2天沒有查帳記者會，引發外界熱議，黃珊珊22日於臉書發文表示，目前查帳小組的工作都仍在持續進行，待整理進一步資料，即會繼續召開說明記者會，與關心本黨的國人釐清真相。

黃珊珊提及，同時也需向支持者致歉，由於查帳小組成員當初確實皆未接觸財務帳務事宜，同時也要避免「串證」之嫌，無法請時任競總財務部人員說明，因此在帳務比對上需花費較多時間。

黃珊珊重申，查帳小組絕無外界所質疑「球員兼裁判」問題，同時支出憑證正本已主動提供給檢調，不存在「滅證」疑慮，後續黨中央不只會請公正的第三方查核與簽證，進行外部監督，同時民眾黨也會籌組善後小組，期盼能彙集黨內各重要力量參與政黨重建工程。