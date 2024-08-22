文化部年度預算首破300億！12項沃土計畫公布　打造100個基地

▲文化部114年總預算首度突破300億，文化部長李遠指出預算編列以「國家希望工程」為藍本，提出12項「沃土計畫」發展藝文各面向。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林育綾／台北報導

行政院院會今（22）日通過114年度中央政府總預算案，文化部主管預算總計達290.09億元，加計前瞻基礎建設預算13.84億元，總計114年度編列預算數達303.93億元，首度突破300億元。文化部以「國家希望工程」為藍本，並提出12項「沃土計畫」發展藝文各面向。

文化部今表示，114年度主管預算總計達290.09億元，突破113年編列數，且較113年法定預算數259.18億元，成長幅度近12%。加計前瞻基礎建設預算13.84億元，總計文化部114年度編列預算數達303.93億元。文化部長李遠表示，特別感謝總統賴清德、行政院長卓榮泰、行政院的支持，將努力與立法院不分黨派委員溝通、尋求支持，嚴謹落實各項施政目標。

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文化部說明，公務預算包含基本運作需求及法律義務支出、公共建設計畫、科技發展計畫等3項。114年度基本運作需求及法律義務支出，編列預算211.57億元，較113年度法定預算成長13.38億元；公共建設計畫編列72.28億元，較113年法定預算增列17.45億元；科技發展計畫6.24億元，較113年增加800萬元。



李遠指出，114年度預算編列以總統賴清德「國家希望工程」國家願景為重點政策目標，在前面數任部長建構的穩固基礎上，重新盤整文化部各項政策，提出12項「沃土計畫」，包含向下扎根、文化基地、影視產業、音樂、出版、戲劇展演、視覺藝術、文化科技、動畫及漫畫、重建台灣藝術史、文化資產、文化輸出與文化交流等。

李遠表示，文化部的角色不應只是指導者，負責將預算分配完就好，期許文化部能成為號召大家共同加入豐厚文化沃土的鼓吹者，也作為所有在這片沃土上耕耘者的共創、協作者。

▲文化部114年度編列預算數達303.93億元，首度突破300億元。（圖／文化部）

▲文化部114年度編列預算以「國家希望工程」國家願景為重點政策目標，提出12項「沃土計畫」。（圖／文化部）



●文化向下扎根 豐厚文化養分

李遠曾說，擔任文化部長最想做的事是「文化向下扎根」，除延續創下優於國際的常態化文化幣發放，114年文化部也將在既有預算規模下，研議文化幣下降至13歲的試辦計畫，以更多的親子方案，引導13-15歲青少年進行文化體驗。此外，包含已推出的繪本圖書新秀獎勵、兒少節目產製、兒童戲曲巡演、藝術入校、文化體驗及國家語言發展方案相關計畫等，將持續讓兒童、青少年在生活中就能輕易地吸收文化養分。



●100個文化基地 建構永續發展藝文環境

在社區總體營造迎向30年的時刻，李遠提出「100個文化基地」構想，整合台灣特有的歷史、文化、生態，透過旅遊觀光，「形成有經濟規模的文化產業」。文化部將有效運用社區營造、地方創生、各國家級博物館營運及提升相關計畫，以及地方藝文場館、博物館與地方文化館深耕計畫等預算，打造與串連社造點、博物館、地方文化館、生美館、表演藝術、展覽場館、書店等成為文化基地。同時，強化各基地間資源整合、交流、共享，期待文化基地作為親子共學、文化工作者跨域跨界的共創基地，也搭配文化幣下降至國中成為青少年文化體驗重要場域、發展文化觀光等，進而促成文化經濟的產生。



●壯大文化內容 發展台流經濟

除113年起，4年100億的「文化黑潮」將持續投注於出版、藝術、文創、影視音等，著重提升文化內容產製能量，拓展至國際市場的計畫。經重新盤整，文化部也提出包含「出版產業振興方案114-119年中程計畫」、「影視音產業續航發展計畫」、「公共電視內容產製與應用計畫」等文化內容基礎打底計畫，以及公共建設「岸內影視基地發展計畫」、科技計畫「亞灣2.0－智慧影視製作平台旗艦計畫」與「運用數位擬真科技創新影像內容計畫」等，希望將資源全力投入健全各種文化產業的生態。



例如在持續面臨閱讀習慣改變的出版產業，將更強化出版數位創新、提升電子書規格、創作及書店人才培育等工作；在影視音內容方面，除強化投資、補助，創造市場競爭力，也將協助時代場景搭設與壯大片場，以及虛擬攝影棚等硬體與技術提升，創造開發「台灣故事」的旗艦型大計畫。



●重建台灣藝術史2.0 找回台灣文化認同

文化部自107年起於前瞻基礎建設計畫提出「重建台灣藝術史」，集結中央及地方力量，至今完成購藏重要作品867件、徵集檔案史料95,853件、修護8,389件重要作品與文物、獲捐贈藝術品近5,000件，更促成順天美術館藏品歸鄉及許多藝術家後代捐贈藏品、黃土水「甘露水」的重新出土等動人故事。114年起，文化部於公務預算提出4年期「重建台灣藝術史2.0（114-117年）」計畫，114年度編列4.6億，期盼找回台灣藝術史及台灣文化認同，成為全民的共同行動。



●系統性文化保存 奠定文化根基

文化部去年獲行政院核定6年（113-118年）「歷史與文化資產維護發展計畫（第五期）」，共159.44億元預算，創各期最高。114年度歷史五期共編列32.95億元，除優先搶修今年因震災、風災受損或其他嚴重損毀的文化資產外，也將進行強化文化資產防災強度、文化資產資料轉譯及應用、文化資產修復人力的傳承等工作。同時，因應前瞻計畫將於明年7月屆期，文化部也著手提出再造歷史現場2.0，期盼系統性將文資保存帶入城市空間治理。



●拓展多元據點 台灣文化走向世界

總統賴清德在文化奧運閉幕後，以「文化奧運讓世界看見台灣的文化和美好，更傳回台灣團結了每個人的心」這段話，感謝所有參與文化奧運的團隊。延續今年度台灣參與文化奧運及各國際藝術節、捷克作家閱讀月等活動，成功讓世界看見台灣，也更建立台灣民眾的文化自信與認同。114年文化部將於大阪世界博覽會再次以文化藝術驚艷全球；同時，也將積極拓展包含中歐等國家文化據點，讓台灣更多的展演、文化活動持續走向世界各國。



文化部表示，除預算案外，「國家語言研究發展中心設置條例」草案，也將於下會期送請立法院審議，搭配「國家語言整體方案」，持續落實保存與發展各國家語言。