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文化部發布4項人事變動　台文館館長陳瑩芳出任

▲▼文化部最新人事安排。新任影視局局長由駐日本代表處台灣文化中心文化參事王淑芳陞任；新任交流司長由副司長紀東陽陞任；原國立台灣文學館館長林巾力將於8月1日歸建，職缺由文化部參事陳瑩芳接任；國立台灣史前文化博物館館長，由國立台東大學人文學院南島文化研究博士班教授蔡政良接任。（圖／文化部提供）

▲文化部最新人事安排，新任國立台灣文學館館長陳瑩芳（左）、新任影視及流行音樂產業局長王淑芳。（圖／文化部提供）

記者林育綾／台北報導

文化部今（31）日宣布最新人事安排，新任影視局局長由駐日本代表處台灣文化中心文化參事王淑芳陞任；新任交流司長由副司長紀東陽陞任；原國立台灣文學館館長林巾力將於8月1日歸建，職缺由文化部參事陳瑩芳接任；國立台灣史前文化博物館館長，由國立台東大學人文學院南島文化研究博士班教授蔡政良接任。

文化部表示，新任影視及流行音樂產業局局長王淑芳，現任文化部駐日本代表處台灣文化中心文化參事，曾任行政院新聞局科長、編譯及專門委員、文化部人文及出版司副司長、司長、影視及流行音樂發展司司長。

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王淑芳於影視司司長期間曾辦理台南鹽水岸內糖廠影視園區計畫，自108年駐日以來，5年多期間，善用其在出版、影視、傳播等豐富經歷，將台灣的圖書、漫畫、影視內容等系統性的推廣至日本，屢屢驚豔日本大眾及相關社群。

文化部長李遠期許，王淑芳能繼續帶著其在文本、影視傳播及多年的國際經驗，將台流帶向全世界，並且透過電影製作壯大台灣的片廠。

▲▼文化部最新人事安排。新任影視局局長由駐日本代表處台灣文化中心文化參事王淑芳陞任；新任交流司長由副司長紀東陽陞任；原國立台灣文學館館長林巾力將於8月1日歸建，職缺由文化部參事陳瑩芳接任；國立台灣史前文化博物館館長，由國立台東大學人文學院南島文化研究博士班教授蔡政良接任。（圖／文化部提供）

▲新任文化交流司司長紀東陽。（圖／文化部提供）

新任文化交流司司長，由現任副司長亦是代理司長紀東陽陞任，曾歷任行政院新聞局科長、一等新聞秘書、文化部一等秘書、一等文化秘書等職務，職位期間曾派駐美國芝加哥、紐約、洛杉磯等地，是新聞局、文化部長年培育的國際交流人才。李遠期許，紀東陽正式接任司長後，能繼續發揮外交長才，加強台灣的文化外交及文化輸出，使世界更認識台灣。

新任國立台灣文學館館長陳瑩芳，現任文化部參事，歷任行政院研考會科長、簡任視察、文化部資訊處副處長、人文及出版司司長。李遠表示，陳瑩芳在文學、圖書、出版產業耕耘多年，熟悉台灣文學、出版生態及發展軌跡，也善於溝通、整合各界意見並付諸政策執行。

他期許，陳瑩芳接任台文館館長職位後，能持續致力台灣文學的保存、推廣及外譯工作，讓台灣文學繼續在國內外發光，並且有計劃的培養文學創作人才及提升台灣人的閱讀習慣。

▲▼文化部最新人事安排。新任影視局局長由駐日本代表處台灣文化中心文化參事王淑芳陞任；新任交流司長由副司長紀東陽陞任；原國立台灣文學館館長林巾力將於8月1日歸建，職缺由文化部參事陳瑩芳接任；國立台灣史前文化博物館館長，由國立台東大學人文學院南島文化研究博士班教授蔡政良接任。（圖／文化部提供）

▲新任台灣史前文化博物館館長蔡政良。（圖／文化部提供）

新任台灣史前文化博物館館長蔡政良，現任國立台東大學人文學院南島文化研究博士班教授，除研究專長於人類學、原住民族研究外，蔡政良也曾經當過紀錄片工作者、河左岸劇團演員等，擅長公共推廣；身為客家人的他，因長年深耕於花東及原住民族研究，所以除台灣客語外，亦具有台灣台語、阿美族語等能力。

李遠說，蔡政良必能以其研究專長、長年投入社會工作的經驗，以及與國內外原住民族研究社群連結的網絡，持續帶領史前館建構台灣主體性及南島文化典藏、研究、展示、推廣教育等各項工作。

李遠強調，對於新的人事安排，主要考量是希望讓每個人「到適合去的位置」，相信每位人選都能在新的工作上，盡力發揮所長。

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