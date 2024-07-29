巴黎文化奧運臺灣館爆場近6千人　全場跟阿爆齊唱「臺灣」

▲巴黎雨過天晴，廟埕光場聚集人潮，展現臺灣辦桌慶典的歡慶氛圍。

圖、文／文化部提供

伴隨2024巴黎奧運登場，文化奧運也於法國時間27日晚間正式開幕，活動邁入第2天，隨著巴黎雨過天晴，臺灣館入場民眾再度爆棚，不僅每日限量500份的茄芷袋，在開放入場45分鐘內就發送完畢，絡繹不絕湧進場的6000個觀眾，更讓臺灣館首度啟動人流管制。4組演出團隊DJ QuestionMark、三個人、創造焦點、阿爆，在第2天的演出更是火力全開，最終在全場跟著阿爆歌聲齊唱「臺灣」，以及特別加碼3首安可曲中，結束超熱場的文化奧運之夜。

▲DJ QuestionMark特別以蛋堡的《過程》獻給奧運選手及臺灣，這首歌搭配背景銀幕上特別設計。

開場的DJ QuestionMark除帶來4首「世界首發」新曲，也特別以蛋堡的《過程》獻給奧運選手及臺灣。DJ QuestionMark說，這首歌搭配背景銀幕上特別設計拆解的文字及臺灣特有的注音符號，經過不斷變動後，最終組成「你好巴黎」，也象徵著運動員走上奧運這個最高殿堂前，那段努力克服挑戰的過程才是最揪心的，「也想用這首歌激勵臺灣」。三個人樂團的潘宜彤以搖滾方式演奏傳統樂器中阮，因激烈演奏刷斷琴弦，引起臺下一片驚呼，也贏得如雷的掌聲。

▲「三個人」樂團致力於傳統再創、跨界合作與當代音樂，演出驚豔法國民眾。

擔任壓軸的阿爆領軍那屋瓦少女隊Kivi、Dremedreman曾妮、R.fu、鋼琴手Musa明馬丁，以及今年金曲獎最佳新人Makav真愛出場，第一次到巴黎演出的他們，這場也是在文化奧運的最後一場演出。延續首演「節奏不需要翻譯」的熱度，昨晚集結更多專程來看阿爆演出的觀眾，一登場臺下就嗨翻天，現場立刻形成衝浪搖滾區，原本坐在紅椅頭的觀眾紛紛起身跟著跳舞，全場隨著節奏搖擺，也跟著歌詞大喊「臺灣」，呈現演唱會等級的熱烈高潮。在最後一首歌結束時，安可聲更持續不斷，最終在阿爆加碼3首安可曲及全場大合照下，趕在超時前結束演出。

▲R.fu（前排左起）、Musa明馬丁、Dremedreman 曾妮、ABAO阿爆、Kivi、Makav真愛演出後與現場觀眾合影留念。

策劃團隊觀察，第2天的文化奧運臺灣館，除了如演出團隊都感受到的「人真的很多」，「外國觀眾的比例也明顯增加」。尤其現場一位穿著國旗T-shirt的法國觀眾，更是吸引媒體及眾人目光，被問到為何穿著國旗T-shirt到場時，他說，「是為了支持臺灣民主」，身為道地巴黎人的他，曾經在選舉期間到臺灣環島2週，讓他深刻體會臺灣與法國享有共同的價值「民主」，所以特地穿著國旗T-shirt支持臺灣。

領軍奧運代表團的教育部長鄭英耀、體育署長鄭世忠、中華奧委會主席林鴻道也特別來到文化奧運現場。鄭英耀說，文化奧運讓世界更看見臺灣的多元，也希望藉由文化奧運的人氣，一起為臺灣選手加油。

文化部表示，巴黎文化奧運臺灣館即日起至8月10日，每天都有精彩演出，接下來登場的包含三牲獻藝、戲曲新編及A Root同根生等團隊。歡迎全球朋友前往欣賞精彩節目，也歡迎大家至「臺灣文化前進巴黎奧運」官網及文化部粉絲專頁，共同關注巴黎奧運選手及文化奧運團隊的精彩表現。

「臺灣文化前進巴黎奧運」官網：https://cotpe.tw/tw

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