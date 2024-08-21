文博會戶外「大型裸視3D裝置」亮相！白天夜晚展演　月台就能看到

記者林育綾／台北報導

首度移師台南舉行的「2024台灣文博會」將於8月23日起在台南文創園區、321巷藝術聚落等地率先登場，接續8月26日至9月1日在主展場「大台南會展中心」帶來首次結合商展及文化策展的共創展演。文化部今（21）日搶先曝光其中2組將在大台南會展中心戶外呈現的「大型裸視3D裝置模擬動畫」，5座LED串連，白天夜晚有不同展現，不論是從高鐵、台鐵到台南參加的民眾，一到月台就能一眼注目。

▲2024台灣文博會即將登場，文化部搶先曝光戶外「大型裸視3D裝置模擬動畫」。（圖／翻攝自文化部）



文化部表示，裸視3D技術近年已成為台灣數位藝術與視覺設計領域的重大趨勢，此次文博會特別邀請科技展演藝術策展人馮建彰，突破傳統，運用5座LED串連，以「百面文化製造機」為概念，生動活潑地演繹2024文博會主視覺、高人氣IP角色，以及台南市美術館「我們從河而來」展中的白鹿神獸IP等3大主題，呈現「文化的積累過程與豐沛底蘊」、「台灣文化創意的多元能量」、「台南400」視覺意象。

3組裸視3D將在不同時刻進行展演，尤其在白天與夜晚都具備不同的觀賞效果，展現文化與科技融合的無限可能。



馮建彰表示，第1組主視覺裸視3D的設計上，巧妙地運用視覺錯視手法，讓象徵台南的孔廟、火馬、布丁等代表性圖像在螢幕上跳躍翻轉。這些動態表現也通過「寶島百面」及對話框的跳動，呼應今年文博會文化策展所傳遞的核心價值，包含世代對話、價值的追求、在地產業的轉型及文創產業的創新。



除了文博會主視覺以外，裸視3D裝置也以此次參展比例高達60%的IP授權角色為基礎，打造出以「IP大電梯」為主題的視覺盛宴，包括嗨狗小炸蝦、貓貓蟲咖波、AMOW、變種吉娃娃、萌萌與他的恐龍朋友等，共53組高人氣IP角色。這些動態角色透過裸視3D在螢幕上栩栩如生地呈現，讓觀眾在往來之間，直觀地感受到文化創造的過程。

[廣告]請繼續往下閱讀...

展覽期間特別安排的驚喜彩蛋動畫，呼應台南400的主題，邀請台南市美術館展覽「我們從河而來：流域千年，文化共筆」中的白鹿神獸IP以3D形象呈現，跳出美術館，驚喜降臨大台南會展中心。



文化部表示，時光的浸染與生活體驗，是多元社會進程中最珍貴的文化製造方式。在這樣的歲月洗禮中，珍藏一系列生活樣貌，並因此得以驕傲地展現百面文化，期盼民眾從踏入台南、進入文博會展場的大型裸視3D裝置開始，就能透過藝術視角，飽覽寶島文化的多樣面貌。

▼影／2024台灣文博會即將登場，文化部搶先曝光戶外「大型裸視3D裝置模擬動畫」。

