整理遺物發現紙條！家人一看急衝嘉基醫院　緊急捐出肝腎救2命

▲ 嘉義基督教醫院器官移植醫療團隊，日前於一天內分別為2位病人進行肝、腎移植手術，術後恢復狀況良好 。（示意圖／嘉義基督教醫院提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義一名洗腎長達33年，苦等換腎24年的病患，日前接到嘉基器官捐贈小組電話通知時可以換腎，隨即在家人陪同下趕往醫院接受腎臟移植手術的安排。另一位是B肝帶原者後來惡化為肝硬化、肝癌，去年接受治療手術後肝功能一直未能恢復，經醫師建議換肝，得知有適合的肝臟可移植，經丈夫鼓勵及珍惜得來不易的機會進行換肝，兩人器捐都來自同一位民眾的大愛。

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捐贈者家屬說，事出突然，受到傳統觀念影響，要為過世親人做出器官捐贈的決定很困難，因此同時間在家裡整理親人物品，也想了解親人是否有什麼想法，結果真的發現一張手寫字條中，有提到希望死後能捐出有用的器官，因此也讓家人做出決定並緊急通知醫院，為過世親人了此心願。

嘉基副院長也是器官移植管理委員會主任委員楊正三醫師表示，兩位受贈者有共同點就是生活非常自律，不僅是生活習慣、飲食、運動各方面都保持得很好，所以接受移植手術後恢復會更快更好。

泌尿外科洪啟峰醫師表示，腎臟移植是末期腎衰竭最好的治療方式，成功的腎移植可以使受贈者的腎功能恢復到似乎正常人一般。有高達85%以上的病人， 5~10年內可不需接受透析治療。一般外科張介瑋醫師表示，肝臟移植手術後一年存活率可高達85%左右，五年存活率亦可達60%以上。

另外，接受器官移植後病人需嚴加控管飲食，因病人可能免疫系統降低，易受到感染，所以要非常注意飲食衛生安全，食物皆要煮熟，避免生食、生水、生魚片、生蛋，水果一定要削皮，禁食未經殺菌的牛奶和奶類製品與蔬菜汁和蜂蜜等。



楊正三副院長說，嘉基醫療團隊能在一天之中完成2項移植手術，移植技術有目共睹，，嘉基也將持續致力提供民眾更優質的醫療照護服務，朝向醫學中心邁進，共同守護雲嘉南鄉親的健康，並強調，移植手術除了醫療團隊人員的全程投入外，也需要捐贈者家屬的大捨大愛和無私胸懷，才有機會幫助的病患與家庭，讓等候多時的受贈者有重生機會，因此希望社會大眾能踴躍支持器官捐贈，讓寶貴生命得以延續下去。