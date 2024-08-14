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嘉基前進泰北清邁義診　評估設置長期診療站

▲▼ 嘉基與清邁醫院第三度聯手跨國義診服務 送愛到泰北大谷地 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲▼ 嘉基與清邁醫院第三度聯手跨國義診服務 送愛到泰北大谷地 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義基督教醫院和清邁McCormick基督教醫院在113年8月9-11日，在清邁府大谷地村行政中心，舉辦三天的醫療義診活動，共有850人次的民眾前往就醫，玉山銀行響應特別捐助新台幣30萬元與國際扶輪3470地區則提供一台人工智慧心率不整檢測儀。韓泰輝村長代表村民表達對兩家醫院的感謝，讓村民能夠有機會獲得高品質的診療及關懷。

▲▼ 嘉基與清邁醫院第三度聯手跨國義診服務 送愛到泰北大谷地 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

泰國北部大谷地村(Arunothai)是泰北最大的華人村落，位於清邁北方約120公里，距緬甸邊界2公里，是由當年國共戰爭時雲南撤退而來的國軍與遺族開闢而成，目前有2萬多人以雲南籍華裔佔絕大多數，若再涵蓋附近10多個少數民族村落，則超過3萬人。因為地處偏遠，住民又以外來和少數族群為主，泰國政府將此地劃為自治區，醫療與衛生資源相當缺乏，加上近13年因緬甸連年內戰，大量難民越過邊界進入大谷地周圍，更凸顯當地醫療的迫切需要。

嘉基於1996年成立「暹羅園福音中心」，進行泰籍移工服務，除關懷在台的泰籍移工之外，每年也派出醫療義診隊前往泰國醫療資源較欠缺的地區提供短期醫療義診服務，並於2017年首度派出醫療隊前往大谷地村，與清邁McCormick基督教醫院和大谷地教會合作進行義診。

COVID-19疫情緩解後，嘉基去年8月再度前往大谷地，今年是第三度合作舉辦大谷地義診服務。清邁基督教醫院與嘉義基督教醫院同樣都是由美國籍的宣教醫師所設立，並都重視偏鄉醫療的需要，雙方也正在研商未來在大谷地設置長期診療站的可能性。

▲▼ 嘉基與清邁醫院第三度聯手跨國義診服務 送愛到泰北大谷地 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

嘉基醫療隊由具豐富國際醫療經驗的陳志成醫師領隊，由嘉基與清邁基督教醫院組成包括8位西醫師、兩位中醫師，以及多位護理師、藥師、醫學生、行政人員和家屬共44人的醫療隊之外，還有35位台灣文化大學華岡團契的學生和15位康橋中學學生和家長組成志工隊加入服務行列，堪稱大谷地村有史以來最盛大的義診活動。

此行成果相當顯著，去年和今年都參與的嘉基副院長、急診醫學專家劉中賢醫師指出，此次義診人次，兒科有25人次、成人內科200人次、中醫看診與針灸215人次、低周波復健電療約100人次、以及心率不整檢測212人次，診斷出5位民眾有心房震顫，給予服藥治療，並發現一位疑似重度肺結核和一位壞死筋膜炎病人，在村長的協助下緊急送醫治療，挽救其生命，另外義診服務隊也提供健康諮詢、衛生教育及10戶家庭訪視關懷的活動。

▲▼ 嘉基與清邁醫院第三度聯手跨國義診服務 送愛到泰北大谷地 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

嘉基也匯集台灣各界的愛心，團隊成員之一的嘉基行政副院長周恬弘特別感謝玉山銀行響應此次的大谷地村服務活動，捐贈新台幣約30萬的設備及生活物資。包括當地恩惠中文學校16部網路電視，以及一批村中弱勢民眾的生活物資，包括100包45公斤的米、25箱12瓶裝的食用油，以及300組文具等；國際扶輪3470地區則提供一台最新人工智慧心率不整檢測儀為病人進行即時的診斷。

嘉基劉中賢副院長和護理部郭雅慧主任藉此趟服務機會，特別透過恩惠中學的安排，當面向150位中學生介紹助學方案，希望藉由幫助當地年輕人習得醫療及護理相關專業，以能服務鄉里或透過專業改善家境，獎助大谷地青少年中學畢業後前往清邁基督教醫院學習護理，或到台灣接受醫療、護理與照護相關的課程訓練。

嘉基義診團領隊陳志成醫師亦感謝韓泰輝村長、大谷地教會李天壽牧師與多位熱心村民的協助，給予義診團隊熱誠的接待，提供診療的場所，讓任務圓滿達成。義診團隊將珍惜與大谷地村的緣分，期望未來透過台灣與泰國持續攜手傳愛的服務，帶給大谷地村及泰北地區民眾更及時及先進的醫療保健服務。

 
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