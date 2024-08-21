詐騙猖獗楊繡惠斥「沒政府了？」　卓榮泰奉上綠豆蒜：詐騙不可以算了

記者陳家祥／台北報導

「打詐新四法」在今年8月上路後，讓政府打擊詐騙的法制及執法工具更臻完備。行政院發言人陳世凱21日表示，為了讓民眾更瞭解新法上路後的改變，特別邀請財經專家謝金河、新聞主播許貴雅以及藝人楊繡惠協助拍攝廣告，讓更多人關注打詐議題，全民一起來打詐。

▲行政院推出打詐宣導影片。（圖／行政院提供，下同）



身為「全台被盜用最多的男人」，不時可以在臉書上看到謝金河的飆股社團或群組邀請廣告，讓他本人疲於澄清。在拍攝時，陳世凱特別到場表達感謝，謝也多次強調，「我沒有開任何投資群組，這是詐騙」，呼籲民眾不要輕信網路上任何的冒名投資。他也向民眾解釋「打詐新四法」通過後的措施，政府將全面掃蕩投資詐騙。

知名藝人楊繡惠則在片場大秀台語，痛罵詐騙集團外，更直呼「是不是沒政府了？」，接著行政院長卓榮泰隨即現身片場，帶著楊最愛的綠豆蒜探班，強調「綠豆可以蒜，但詐騙不可以算了」。

卓榮泰也感謝楊繡惠，以親身的經驗呼籲大家小心詐騙，並強調政府會與民眾站在一起，用行動證明對打詐工作的重視。

而除了謝金河與楊繡惠外，本次也邀請新聞主播許貴雅加入打詐大使的行列，希望藉由這幾位時常受詐騙集團冒名的公眾人物擔任打詐大使，向不法份子提出警告，打詐新四法已經加重刑罰，未來懲詐原則是「騙愈多關愈久」，切勿輕易以身試法。

陳世凱指出，正式的宣導影片將於22日於行政院臉書、YouTube、Instagram以及Threads等多平台同步上線，期待透過宣導影片，讓民眾知道打詐新四法上路，將加重刑罰，邀請全民一起來打詐，「有疑慮就打165，讓政府來幫你」。