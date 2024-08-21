集集鐵道改善工程因天災不斷延宕...9月將開工　卓榮泰、交部會勘

▲南投縣長許淑華、立委游顥與行政院長卓榮泰會勘集集鐵道改善工程。（圖／南投縣政府、立委游顥辦公室提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

作為南投集集、水里、車埕觀光命脈及交通運輸的台鐵集集線，幾年前受到颱風、水災影響導致停駛，邊坡整治等改善工程持續受颱風、豪雨、疫情等影響而一再延宕，長期需要鐵路運輸的鄉親苦不堪言，總經費也高漲超過35億元；行政院長卓榮泰及相關部會長官今天到南投視察，期待後年完工後能提升路線容量、增加載運班次，配合中部地區觀光廊道銜接，擴大區域經濟及觀光效益。

南投縣長許淑華下午與卓榮泰、交通部政務次長伍勝園一同前往台鐵集集支線會勘，由臺鐵管理局董事長杜微進行「臺鐵集集支線基礎設施改善計畫」簡報，並現地勘查2、3號隧道目前狀況；該計畫施工內容包括集集線各站環境提升、軌道結構強化、隧道補強及邊坡加固等改善工程，因受颱風及地震導致隧道毀損，臺鐵提報K23+745~K23+845 隧道受損重建工程修正計畫，經費由原23.63億元再增加12.26億元，預定9月開工、工期約20個月，立委游顥、羅美玲，縣議員沈夙崢和集集鎮長吳大村也都到場關心。

杜微說，至116年底工程完工後，藉由隧道擴孔、邊坡加固及軌道結構強化，可加強行車安全；建置集集站、水里站、車埕站列車交會功能，班距從現行80分鐘縮短為60分鐘一班，提升路線容量，增加載運班次；車站旅運設施改善，提供旅客更舒適的乘車環境，也提升支線整體服務品質。

伍勝園表示，台鐵正進行彰化高鐵站串聯到台鐵的接駁計畫及台鐵集集支線計畫，其中集集支線計畫中，軌道結構補強已於去年9月完成，車站設施優化、隧道及邊坡改善依照既有期程施工中，先前地震、颱風造成台鐵多處路線中斷，2、3號邊坡大規模坍方，對施工進度造成影響；但目前2號邊坡加固已完成，正進行3號邊坡施工，與臺鐵公司會持續努力，儘速通車。

卓榮泰指出，近期風災造成鐵道交通多處中斷，感謝台鐵人員辛勞搶修；位在彰投2縣交界的集集支線有百年歷史，沿線有石虎出沒，希望縣府與台鐵合作，儘速完成改善工程、恢復全線營運，也注意自然生態保護，同時展現各路段特色，打造吸引人的鐵道特色文化，展現給國人及世界友人更深度的鐵道之美。

許淑華回應，縣府會全力配合地方觀光與經濟發展需要的建設，希望在中央支持下，工程能如期完工，進一步打造出獨一無二且具鐵路歷史文化的觀光支線，吸引更多鐵路迷及觀光客造訪；游顥則強調，修復工程致使集集支線停擺，對地方觀光旅遊產業影響甚鉅，建議應比照「振興花東旅遊獎勵」模式，提出「振興南投旅遊獎勵」方案，如自由行住宿補助、團體旅遊補助、交通補助等，也盼行政院能提高補助地方政府經費辦理觀光活動，重振地方觀光、吸引更多觀光客回流，更希望集集支線修復工程務必在明年底完工通車。