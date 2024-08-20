部立南投醫院癌症中心啟用　卓榮泰盼：6年內減少1／3死亡

▲衛福部南投醫院癌症治療中心啟用。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為讓更多南投縣癌症患者與家屬免去長途奔波之苦，享有與都會區相同水準的在地治療服務，衛福部南投醫院在中央及地方的支持下擴建癌症治療中心，大幅升級醫療設備與空間，提供門診、檢查及治療全方位系列服務；行政院長卓榮泰今天到院參訪時表示，希望全國在2030年前降低三分之一的癌症死亡的病例，而南投醫院癌症治療中心便是具體的展現。

南投醫院癌症治療中心 20日上午舉辦啟用揭牌典禮，卓榮泰、衛福部長邱泰源、南投縣長許淑華，立法委員游顥、羅美玲、王正旭，縣議員林儒暘、簡千翔等都出席見證；該中心以院方原有的放射腫瘤科大樓為基礎，打造地下2層、地上4層，將癌症專科門診、癌症防治暨體檢中心、癌症化學治療中心及癌症放射治療中心設置於同一棟大樓內。

卓榮泰致詞表示，南投縣幅員廣闊、民眾就醫較不方便，對癌友更是辛苦，因此希望所有縣市的醫療資源能夠重新盤整，以消弭城鄉健康不平等問題，普及偏鄉醫療照護，提升當地醫療服務及品質，逐步落實醫師出身的總統賴清德「健康台灣」政策；而癌症對國人生命安全及家庭影響非常大，政府亦逐年投入國家急癌症治療體系及更多經費來充實人力及設備，充實癌症治療新技術，南投醫院癌症治療中心就能縮短癌症病人的就醫之路，提供鄉親即時、優質的醫療服務。

許淑華說，感謝南投醫院院長洪弘昌率領的團隊，10幾年來為回應鄉親的需求，從籌備動工到各項先進專業治療檢測儀器設備及醫護團隊的到位，不斷竭盡心力推動，今天終於能讓南投鄉親實現「癌症在地治療」的夢想；而南投縣是台灣本島19縣市中，唯一沒有重度級急救責任醫院的縣市，特別需要依靠部立的南投醫院擔起重任，也非常期待在癌症中心啟用後，如期達成院長洪弘昌宣示的下一階段發展目標：在2年內成為全重症醫療服務醫院，她懇請卓榮泰和邱泰源重視全力促成。

邱泰源指出，南投醫院成立69載，在南投縣境內是重要的存在，在山區、弱勢、偏鄉議題，南投醫院付出許多努力，背負著照顧弱勢之公醫使命及急重症醫療責任。未來也會持續加強南投縣急重症區域聯防機制，並挹注醫學中心等級的專科醫師人力，以建構更完善的醫療網絡。

立委游顥則認為，依目前衛福部「醫中計畫」，南投醫院只分配到6位專科醫師駐診，至少還要再增加8人才能達成重度級急救責任醫院的六項指標，希望行政院能儘速補足各專科醫師需求，設置重度級所需醫療儀器設備，才能真正落實在2025年前南投醫院能全面達成重度級評定。