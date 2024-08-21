　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

明年治水預算成長40％達551億　行政院揭治水3目標

▲▼行政院長卓榮泰今（26日）視察嘉義縣青木堂合作社網室木瓜災損情形。（圖／行政院提供）

▲凱米颱風後，行政院長卓榮泰視察嘉義縣青木堂合作社網室木瓜災損情形。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

考量到極端氣候時代來臨，治水工作也被卓內閣列為重點施政項目之一。工程會主委陳金德21日表示，明年的治水經費連同前瞻預算，規模來到551億、比今年增加40%，未來的治水目標將是不能造成重大人員傷亡、不能有財產嚴重損失、不能造成長時間生活不便，「會淹水，但是要很快退水、沒有造成傷亡，會考量這些目標」。 

針對凱米颱風後續的災損復原，陳金德說，有部分地方政府所屬公共設施的復原需要中央協助，這次包括工程會、水利署、農業部、主計總處，到12個縣市面對面了解災損情形。目前12個縣市總共提報193億災損金，經過這樣的會談後會再做必要修正，各相對機關可以馬上視察會勘。

陳金德說，颱風來、水就來，這次颱風雖然豪大雨，但跟過去幾年相比，退水退很快，沒有造成民眾長時間的不便。山區部分，因為有歷次的災損經驗，會封路、強制撤離；平原部分，雖然有水災、淹水、溢堤，但沒有造成重大傷亡或嚴重財產損失，市區淹水退得快，多年來長期治水有達到一定效果。

陳金德也以高雄為例，在陳菊時代就開始設滯洪池，雖然颱風的雨勢讓滯洪池滿了，但多少還是降低了更大的災損，「以這為例，治水一點一滴地做已經有效果」。

針對未來的治水方式，陳金德說，卓院長非常重視，強調要有系統性的治水，加上明年的治水經費會增加，共編了551億、比今年增加40%；其中，包含總預算351億元、前瞻計畫180億元及特種基金20億元。在系統性治水方面，例如要重視山上的森林保育，集水區如上游水庫周圍的水土保持，這都分屬不同機關，還有經費的配置等等。

陳金德表示，極端氣候下的豪大雨、強降雨會越來越多，要抓住一個原則，因為預算有限，因此在做治水工作時一定要達到幾個目標，不能造成重大人員傷亡、不能有財產嚴重損失、不能造成長時間生活不便，「會淹水，但是要很快退水、沒有造成傷亡，會考量這些目標」。 

陳金德說，除了硬體治水外，希望透過調適、適應的方式，增加每個地方的防水韌性。例如這次水利署就有提出一個嘗試性做法，在雲林的低窪地區推動「在地滯洪」，考量部分縣市無力建造滯洪池，有些農田是一期作、二期休耕，用把田埂加高的方式，在汛期時先把水排掉，因應豪大雨來臨可以讓農田變成滯洪池，「這次有一個村落因為這種在地滯洪，沒有造成家戶淹水，是一種調適作為」。

陳金德也說，行政院也在鄭麗君副院長當召集人、秘書長及政委當副召集人，要成立「水及流域永續推動小組」，將來除了治水之外還有取水、用水以及污水處理，都要整體考量。取水方面除了水庫外，還有伏流水的取水等；用水部分包括民生用水、工業用水、灌溉用水等；污水處理包括家庭廢水、事業廢水的處理，以及水再生的處理等。

▲▼行政院長卓榮泰今（26日）視察嘉義縣青木堂合作社網室木瓜災損情形。（圖／行政院提供）

▲中南部地區受到凱米颱風重創。（圖／行政院提供）

ET快訊
快訊／光電貪污案　鄉長3人羈押禁見

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

林宜瑾涉詐助理費！南檢深夜訊問「5人交保、12人請回」

高虹安誣告罕見重判10個月！黃揚明揭2疑點「這個法官很討厭她」

快訊／李孟諺小三發聲明向正宮道歉　駁金屋藏嬌、始亂終棄

王世堅斷言柯文哲已經社會性死亡　「但關鍵八席立委仍要關注」

桃園市新任衛生局長出爐　聯新醫院副院長賈蔚出線

幕後／民主基金會執行長難產　藍強推盧業中、韓國瑜消極態度成變數

詐騙猖獗楊繡惠斥「沒政府了？」　卓榮泰奉上綠豆蒜：詐騙不可以算了

越南斐濟稱「台灣是中國領土」　外交部駁斥：互不隸屬是事實

「猩球崛起」真實上演！現蹤北市民宅　李彥秀：市民要與猴共生？

台鐵員工屢遭攻擊　洪孟楷：擬修法讓加害者加重處分

強運哥在120格中1抽中手機　「編號001」店員、女友都傻眼

年輕人做殯葬業月收8-9萬！　15年同業曝「有空敢衝就可」

許光漢當兵了！軍方證實「已報到」　兵期曝光「受訓21天＋服替代役1年」

【飲料大盜】搭車發現縫縫冒出一隻小手手XD

鋼琴家直播後墜樓亡！姊接噩耗急奔醫院相驗…見弟弟最後一面

李洋跳三振舞超慌亂：人生好難～　曝王齊麟比賽遲到「會撒嬌補償」

八軍團戰術輪車自撞路樹！內部畫面流出打臉　天兵低頭摸整路

惹火孫鵬狄鶯？拳王韓森道歉　不滿遭帶風向嗆孫安佐擂台見

虎斑貓聽爸聲音秒跑門前　喵叫迎接下班：你回來了

超級藍月2024首亮相　NASA：距地球最近位置

林宜瑾涉詐助理費！南檢深夜訊問「5人交保、12人請回」

高虹安誣告罕見重判10個月！黃揚明揭2疑點「這個法官很討厭她」

快訊／李孟諺小三發聲明向正宮道歉　駁金屋藏嬌、始亂終棄

王世堅斷言柯文哲已經社會性死亡　「但關鍵八席立委仍要關注」

桃園市新任衛生局長出爐　聯新醫院副院長賈蔚出線

幕後／民主基金會執行長難產　藍強推盧業中、韓國瑜消極態度成變數

詐騙猖獗楊繡惠斥「沒政府了？」　卓榮泰奉上綠豆蒜：詐騙不可以算了

越南斐濟稱「台灣是中國領土」　外交部駁斥：互不隸屬是事實

「猩球崛起」真實上演！現蹤北市民宅　李彥秀：市民要與猴共生？

台鐵員工屢遭攻擊　洪孟楷：擬修法讓加害者加重處分

快訊／珊珊今晨生成恐變中颱　雨最多時間曝

台詞惹哭網友！韓劇《媽媽朋友的兒子》：為什麼我總是要當你的驕傲 ？

老闆娘遭榨汁機「過肩摔」！升空360度翻轉砸地　外套絞入險扭斷手

史上最正三寶！她衝馬路險被撞「甜笑道歉」　網一片和諧：請慢過

「英國比爾蓋茲」遺體找到了　與18歲女兒卡床墊中

快訊／台南東區驚傳車禍婦人受困卡在車輪下　南消搶救脫困送醫

髮量少已成全民煩惱！「6個方法」改善落髮問題

林宜瑾涉詐助理費！南檢深夜訊問「5人交保、12人請回」

100萬元的球鞋長這樣！TASAKI x ASICS讓珍珠更潮　柯佳嬿愛《鏈鋸人》項鍊

國蛋演出遭襲臀喊告！兇手被揪出曾參加《大嘻哈》　主辦方證實了

電眼妹PO「陽光燦爛片」歪爆樓！她「雪乳掉出」激晃…身分曝羞喊：裡面沒穿

政治熱門新聞

高虹安被控誣告判10月！黃揚明：這法官很討厭她

快訊／李孟諺小三發聲明向正宮道歉　駁金屋藏嬌、始亂終棄

抄襲丟碩士！李眉蓁重讀成功畢業

林宜瑾涉詐助理費！5人交保、12人請回

「猩球崛起」真實上演！現蹤北市民宅　李彥秀：市民要與猴共生？

王世堅斷言柯文哲已經崩盤　「但關鍵八席立委仍要關注」

詐騙猖獗楊繡惠斥「沒政府了？」　卓榮泰奉上綠豆蒜：詐騙不可以算了

民主基金會執行長「9月翻牌」　韓國瑜、盧業中「同進退」有變數

「網紅護理師」氣到哭！　宣布退出民眾黨

桃園市新任衛生局長出爐！賈蔚出線

爆林右昌基隆秘密行程竟發採通　藍發言人酸：有空多跑新北吧

越南斐濟稱「台灣是中國領土」　外交部駁斥：互不隸屬是事實

HBL前球員2度酒駕被逮　大頭貼遭北市府公布

勸館長快逃！　柯昱安曝共事經驗：清楚木可怎麼賺無良生意

更多熱門

相關新聞

詐騙猖獗楊繡惠斥「沒政府了？」　卓榮泰奉上綠豆蒜：詐騙不可以算了

詐騙猖獗楊繡惠斥「沒政府了？」　卓榮泰奉上綠豆蒜：詐騙不可以算了

「打詐新四法」在今年8月上路後，讓政府打擊詐騙的法制及執法工具更臻完備。行政院發言人陳世凱21日表示，為了讓民眾更瞭解新法上路後的改變，特別邀請財經專家謝金河、新聞主播許貴雅以及藝人楊繡惠協助拍攝廣告，讓更多人關注打詐議題，全民一起來打詐。

行政院114年編194億撥補公教退撫基金　較113年成長近翻倍

行政院114年編194億撥補公教退撫基金　較113年成長近翻倍

快訊／卓榮泰准辭！　李孟諺被爆婚外情上任92天火速下台

快訊／卓榮泰准辭！　李孟諺被爆婚外情上任92天火速下台

行政院指「南電北送」補缺口　洪孟楷批：沒因應北部缺電超前部署

行政院指「南電北送」補缺口　洪孟楷批：沒因應北部缺電超前部署

催生體育暨運動發展部　林宜瑾：超過半世紀的追求

催生體育暨運動發展部　林宜瑾：超過半世紀的追求

關鍵字：

行政院治水

讀者迴響

熱門新聞

「吉伊卡哇悠遊卡」炒到1500元　官方讓黃牛哭出來

脂肪肝沒了！她靠「戒吃1早餐」　半年佛系剷肉7公斤

鋼琴家直播後墜樓亡！姊接噩耗急奔醫院相驗

鋼琴家直播…他酸「笑你不敢」被轟到關臉書

快訊／確定取消！肯伊威斯特台灣場掰了　官方深夜證實

2026世界棒球經典賽分組出爐！

鋼琴家後墜亡　生前曝悲慘身世：撒旦奪走了我的右手

彰化光電貪污　鄉長3人羈押禁見

思源夜市攤販涉私賣中國零食！最高恐被罰300萬

「女童赤裸雙腳」被爸媽帶去車站乞討！原因曝光

最新／肯爺不來台灣　主辦回應：發生不可預期因素

92萬股東注意！新光金、台新金明宣布大事　暫停交易

母親男友要少女「18歲前雙修」伸狼爪

台灣「無人機重鎮」不是台積電！　美國採購團9月來台

東京暴雨！澀谷街頭「馬力歐賽車」全濕

更多

最夯影音

更多

強運哥在120格中1抽中手機　「編號001」店員、女友都傻眼

年輕人做殯葬業月收8-9萬！　15年同業曝「有空敢衝就可」

許光漢當兵了！軍方證實「已報到」　兵期曝光「受訓21天＋服替代役1年」

【飲料大盜】搭車發現縫縫冒出一隻小手手XD

鋼琴家直播後墜樓亡！姊接噩耗急奔醫院相驗…見弟弟最後一面

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面