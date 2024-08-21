明年治水預算成長40％達551億　行政院揭治水3目標

▲凱米颱風後，行政院長卓榮泰視察嘉義縣青木堂合作社網室木瓜災損情形。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

考量到極端氣候時代來臨，治水工作也被卓內閣列為重點施政項目之一。工程會主委陳金德21日表示，明年的治水經費連同前瞻預算，規模來到551億、比今年增加40%，未來的治水目標將是不能造成重大人員傷亡、不能有財產嚴重損失、不能造成長時間生活不便，「會淹水，但是要很快退水、沒有造成傷亡，會考量這些目標」。

針對凱米颱風後續的災損復原，陳金德說，有部分地方政府所屬公共設施的復原需要中央協助，這次包括工程會、水利署、農業部、主計總處，到12個縣市面對面了解災損情形。目前12個縣市總共提報193億災損金，經過這樣的會談後會再做必要修正，各相對機關可以馬上視察會勘。

陳金德說，颱風來、水就來，這次颱風雖然豪大雨，但跟過去幾年相比，退水退很快，沒有造成民眾長時間的不便。山區部分，因為有歷次的災損經驗，會封路、強制撤離；平原部分，雖然有水災、淹水、溢堤，但沒有造成重大傷亡或嚴重財產損失，市區淹水退得快，多年來長期治水有達到一定效果。

陳金德也以高雄為例，在陳菊時代就開始設滯洪池，雖然颱風的雨勢讓滯洪池滿了，但多少還是降低了更大的災損，「以這為例，治水一點一滴地做已經有效果」。

針對未來的治水方式，陳金德說，卓院長非常重視，強調要有系統性的治水，加上明年的治水經費會增加，共編了551億、比今年增加40%；其中，包含總預算351億元、前瞻計畫180億元及特種基金20億元。在系統性治水方面，例如要重視山上的森林保育，集水區如上游水庫周圍的水土保持，這都分屬不同機關，還有經費的配置等等。

陳金德表示，極端氣候下的豪大雨、強降雨會越來越多，要抓住一個原則，因為預算有限，因此在做治水工作時一定要達到幾個目標，不能造成重大人員傷亡、不能有財產嚴重損失、不能造成長時間生活不便，「會淹水，但是要很快退水、沒有造成傷亡，會考量這些目標」。

陳金德說，除了硬體治水外，希望透過調適、適應的方式，增加每個地方的防水韌性。例如這次水利署就有提出一個嘗試性做法，在雲林的低窪地區推動「在地滯洪」，考量部分縣市無力建造滯洪池，有些農田是一期作、二期休耕，用把田埂加高的方式，在汛期時先把水排掉，因應豪大雨來臨可以讓農田變成滯洪池，「這次有一個村落因為這種在地滯洪，沒有造成家戶淹水，是一種調適作為」。

陳金德也說，行政院也在鄭麗君副院長當召集人、秘書長及政委當副召集人，要成立「水及流域永續推動小組」，將來除了治水之外還有取水、用水以及污水處理，都要整體考量。取水方面除了水庫外，還有伏流水的取水等；用水部分包括民生用水、工業用水、灌溉用水等；污水處理包括家庭廢水、事業廢水的處理，以及水再生的處理等。

▲中南部地區受到凱米颱風重創。（圖／行政院提供）