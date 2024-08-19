行政院114年編194億撥補公教退撫基金　較113年成長近翻倍

▲行政院明年編194億撥補公教退撫基金。（圖／資料照）



記者陳家祥／台北報導

賴政府上任後首次編列的總預算案（114年度）近期將定案，其中，受外界關注的退撫基金撥補部分，政院人士指出，經參考第8次精算報告、銓敘部及教育部按20年估算的撥補數為依據，114年度預計將編列194億元（公120億元、教74億元）撥補退撫基金。

依《公務人員退休資遣撫卹法》規定，自112年7月1日退撫新制實施日起，由政府依精算結果，分年編列預算撥補退撫基金，但相關規定未明訂撥補年限及各年度之撥補數額。根據記錄，113年度中央政府總預算撥補公教人員退撫基金為100億元，公、教各50億。

行政院預計在本週四向各界報告114年中央政府總預算案，據政院人士指出，其中有關退撫基金撥補部分，經參考第8次精算報告、銓敘部及教育部按20年估算的撥補數為依據，114年度編列194億元（公120億元、教74億元）撥補退撫基金。

行政院強調，政府會持續依法針對新退撫制度建立所造成的財務缺口及精算結果，滾動式分年編列預算撥補，適時增加退撫基金的提撥數額，保障現職及已退休公教人員請領退撫給與的權利。

根據統計，112年底參加退撫基金的公務人員共有30萬2514人，其中男性 17萬697人、女性13萬1817人。教育人員共17萬9056 人，其中男性6萬2048人、女性11萬7008 人。