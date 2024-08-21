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陸方供水團隊一行9人抵金門　完成陸水保證量調整契約簽訂

▲▼陸方供水團隊一行9人抵金門　完成陸水保證量調整契約簽訂。（圖／記者林名揚翻攝）

▲縣長陳福海期待未來雙邊的交流能持續增溫。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

為了妥善運用金門縣自有水源及自大陸購水的資源，在縣府邀請下，陸方供水團隊近日在福建省水務發展集團董事長朱金良率領下抵金，陸方除考察金門用水環境，也在20日上午與自來水廠針對保證用水量緩漲簽訂補充契約。水廠廠長楊沁杭表示，陳縣長就任後積極盤點檢視地區用水資源與水廠開支，此次補充契約簽訂後，每年除可減少財政負擔1千餘萬，水廠也將更有餘裕完善地區的存用水環境。

自來水廠廠長楊沁杭表示，依照金門水廠與陸方於2015年簽訂的自大陸購水契約內容，陸水保證量將於今年提升至每日2.5萬噸，以目前地區民生用水需求每日約2.2萬噸計算，每日可能有3千噸原水無法去化，屆時除造成水資源浪費，也會造成財政不必要的支出。

楊廠長指出，本縣自大陸購水契約簽訂及供水啟用都在縣長陳福海首次執掌金門縣政任內，因此陳縣長在前年底回任後多次走訪水廠聽取簡報並且親自到田浦、洋山等主要供水設施地點實際瞭解運作情況。在極端氣候影響的當下，陳縣長盼水廠要審時度勢，盡可能把水資源做妥善儲存與運用，針對自陸購水與地區用水做大數據分析，減少無謂的浪費。

據了解，在去年兩岸通水屆滿五周年時，陳縣長即指示副縣長李文良率工務處、自來水廠等單位赴大陸進行溝通，經幾次洽談後逐漸討論出收斂保證量的方向。20日上午，金門縣自來水廠與福建省水務發展集團股份有限公司在水廠海淡廠會議室進行補充契約簽訂。經雙方議定後，自今年8月5日起，金門縣購水保證量將由原契約每日2.5萬噸調降至2.1萬噸，之後再逐年緩增。初估未來一年將可減少財政支出約1千4百餘萬元，不僅舒緩現階段水廠面臨的資金壓力，同時也避免了珍貴水資源的浪費。

自來水廠指出，本次金門自大陸引水補充契約之簽訂，均依「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」相關規定及程序辦理，簽約後將函送中央目的事業主管機關經濟部備查。對此，縣長陳福海表示，肯定陸水為金門帶來的實質幫助，也感謝中央各有關單位對於此次修訂契約及陸方人員來訪的協助所做的努力。

最後縣長陳福海也提到，縣府格外珍惜兩岸間交流合作為民眾帶來的助益，特別是大陸引水計畫與工程是在中央授權下由地方執行的一項兩岸民生建設里程碑，期待未來雙邊的交流能持續增溫，藉由金門獨特的地理區位，再譜兩岸交流新頁、共創雙贏友善局面。

▲▼陸方供水團隊一行9人抵金門　完成陸水保證量調整契約簽訂。（圖／記者林名揚翻攝）

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