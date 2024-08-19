1死3失聯！陸漁船金門外海遭撞沉第3天　海巡署：把握黃金72hrs

記者林名揚／金門報導

金門東碇島外海，17日凌晨一艘陸籍「閩龍漁63877」漁船與不明船舶擦撞沈沒，造成1死3失蹤，海巡署獲報後立即調派巡防艇前往救援，截至今（19日）12時止，共已調派12艇87車265人，今日搜救行動進入第3天，3名失聯人員仍未尋獲，目前海巡署仍持續與陸方共同進行搜救，盼能把握黃金72小時找到人。

▲金門東碇外海船難失蹤3人仍未尋獲，兩岸聯合搜救持續進行中。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



17日凌晨4時33分許，福建籍漁船「閩龍漁 63877」，在金門東碇島東方6.5浬（限制水域外3.2浬）處與另一艘漁船發生碰撞後沈沒，船上共有船員7人，其中4人被大陸漁船救起、3人失蹤，獲救4名船員被轉移至岸上後，其中1名重傷船員經搶救無效死亡。兩艘漁船為何相撞，以及事發整體經過，大陸方面沒有更多說明。

金馬澎分署表示，18日除調度3艘100噸及2艘35噸巡防艇前往「閩」船失事海域與陸方搜救船舶共同搜救外，我方巡防艇也隨潮流方向持續進行翟山至料羅岸際搜索，並派遣沿岸多功能艇在東碇近岸海域進行搜尋，另通報金防部東碇守備隊協助岸際巡查，但仍未尋獲失蹤船員。

今日搜救任務雖然已進入第3天，金馬澎分署仍把握黃金72小時搜救時間，持續派遣4艘巡防艇進行搜救，秉持人溺己溺之人道精神，積極救援，不放棄落海人員生還機會。