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大陸 大陸焦點 特派現場

爭取陸客先來金門觀光　陳玉珍陪同金門議會今赴京、明拜會國台辦

▲▼ 陳玉珍赴京、金門、觀光 。（圖／陳玉珍提供）

▲ 陳玉珍今日陪同金門縣議會長、金門縣議員、觀光業者一起赴京拜會國台辦。（圖／陳玉珍提供）

記者任以芳／北京報導

今年大陸宣布先開放陸客到馬祖觀光，未列入金門與台灣。在國民黨金門立委陳玉珍今（21）日陪同下，金門縣議會議長洪允典擔任團長，帶領金門縣議員們及金門與臺灣旅遊觀光業者今下午將赴京，預計明22日拜會大陸國台辦，與國台辦主任宋濤，當面表達對儘速恢復兩岸觀光旅遊的期待。陳玉珍日前受訪也指出，也會向陸方爭取先開放陸客到金門觀光，包括金門鄉親也期盼觀光經濟能恢復正常。

本次赴京行程21日到24日，由金門縣議會議長洪允典擔任團長帶領金門縣議員們，金門立委陳玉珍陪同，同行還有臺灣旅行業品質保障協會副理事長陳怡璇、金門縣旅行商業同業理事長翁炳信以及金門旅遊發展協會常務監事馬志亮等人。

陳玉珍今日發布新聞稿表示，兩岸關係的回溫如同接力賽一樣，需要「一棒接一棒」，有馬祖第一批陸客旅遊團打了頭陣，接著下來若能在大陸十一長假前，讓陸客團及自由行旅客有機會到訪金門，這正是兩岸繼續累積善意，良性互動，也象徵兩岸真正朝向全面恢復兩岸觀光旅遊向前邁進重要的一步。

談及陸委會指出，「若中國大陸文旅部宣布把台灣列為開放地區，政府就願意讓團客過去」，陳玉珍說會向陸方「把話帶到」，希望能落實解除禁團令，進一步保障在大陸旅遊的臺灣遊客權益。

回顧疫情結束後，兩岸重新開放「雙向」觀光停滯不前。今年大陸4月宣布先開放陸客到馬祖，未列入金門，主要受「0214金廈翻船」以及胡姓釣客滯留大陸事件影響，兩岸關係一度降到了冰點。

陳玉珍也指出，近期不論是罹難大陸船員終於魂歸故里，以及胡姓釣客順利返金，澎湖4名船員也緊接著順利返台，金廈海域船難相互人道救援等，顯示兩岸只要有良性的互動，就會朝著好的方向發展。

陳玉珍表示，4年前突如其來的全球疫情，使得兩岸間熱絡的觀光旅遊往來受到阻隔。但隨著疫情遠去，全面恢復兩岸觀光旅遊卻「命運多舛」。以金門來說，看到馬祖迎來第一批的陸客旅遊團，讓向來對大陸人民最友善、強調「金廈共飲一江水」、「兩岸一家親」的金門鄉親，內心真的是「五味雜陳」。因為陸客無法來金門觀光旅遊，不僅是金門觀光旅遊產業哀鴻遍野、叫苦連天，更使得金門地區的零售業、服務業也無法隨之受益。

趕在7月16日立法院休會前，陳玉珍與國民黨團立委的積極推動，立法院通過了「要求政府解除人民組團赴大陸觀光之限制，並優先開放大陸觀光客循小三通赴金馬澎等三離島縣旅遊觀光」的決議，同時代表台澎金馬全體人民期盼能夠早日實現全面恢復兩岸觀光旅遊，也代表著台澎金馬對持續走向和平穩定發展的堅持。

除期盼陸客來金早日實現外，陳玉珍也說道，包括開放陸生來金門就學、建構金廈海域的農漁貨交易平台以及建議金門地區金融機構能在廈門設點等與金門發展相關議題，將與宋濤見面時，當面提出建言。期盼此行能夠一切順利，達到正面效果，表達出金門鄉親及廣大臺灣民眾的心聲，讓全面恢復兩岸觀光旅遊的目標早日實現。

此次赴京先爭取陸客先來金門觀光，日前媒體在福建福州海青節也追問，「希望預期時間以及信心指數？」陳玉珍說，目前情況一切向好，有信心可以爭取陸團順利來金門，「希望在大陸十一長假前，正式開放陸客團來金門遊玩。」金門預計下個月針對小三通逐步加開班次。

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陳玉珍金門觀光

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