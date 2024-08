烏方精準打擊俄地下指揮中心　秘密地堡1秒變超巨火球！現場畫面曝

▲烏克蘭精準打擊俄羅斯在赫爾松州的地下指揮中心。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

烏克蘭近日成功對俄羅斯指揮總部發動了一次精準打擊。網上流出的影片顯示,烏軍使用法國提供的AASM制導炸彈,重創俄羅斯在赫爾松(Kherson)的地下指揮中心。這次打擊導致一座秘密地堡的屋頂被摧毀,並引發巨大的火球和濃煙。

據《太陽報》報導,這枚由烏克蘭空軍米格-29戰機投擲的彈藥,可能裝載了221公斤的強力彈頭,具有超強穿透力,可摧毀建築物。空襲發生後,航拍畫面顯示炸彈加速下墜,並在擊中俄羅斯地下指揮中心時,迸發出了一團煙霧,接著一個大火球從地面升起。

Kursk Oblast, a Ukrainian Air Force MiG-29 Fulcrum drops a French-supplied AASM guided bomb through the roof of a buried Russian command bunker.



The bunker-busting French munition explodes inside, destroying the Russian bunker. pic.twitter.com/UP3FWMxwmY