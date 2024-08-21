烏方精準打擊俄地下指揮中心　秘密地堡1秒變超巨火球！現場畫面曝

▲烏克蘭精準打擊俄羅斯在赫爾松州的地下指揮中心。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭近日成功對俄羅斯指揮總部發動了一次精準打擊。網上流出的影片顯示，烏軍使用法國提供的AASM制導炸彈，重創俄羅斯在赫爾松（Kherson）的地下指揮中心。這次打擊導致一座秘密地堡的屋頂被摧毀，並引發巨大的火球和濃煙。

據《太陽報》報導，這枚由烏克蘭空軍米格-29戰機投擲的彈藥，可能裝載了221公斤的強力彈頭，具有超強穿透力，可摧毀建築物。空襲發生後，航拍畫面顯示炸彈加速下墜，並在擊中俄羅斯地下指揮中心時，迸發出了一團煙霧，接著一個大火球從地面升起。

Kursk Oblast, a Ukrainian Air Force MiG-29 Fulcrum drops a French-supplied AASM guided bomb through the roof of a buried Russian command bunker.



The bunker-busting French munition explodes inside, destroying the Russian bunker. pic.twitter.com/UP3FWMxwmY — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 20, 2024

指揮中心的殘骸噴飛後落在了附近草地上，還引發了幾場小型火災，燃燒的碎片四散飛舞，大片大片的灰燼散落在田野中，巨大的煙霧則瀰漫在空氣裡。

報導稱，這是烏克蘭在8月6日展開反擊，派遣數千名士兵直攻庫斯克州（Kursk）以來，首次對俄羅斯發動的精準打擊。除了空襲外，烏克蘭武裝部隊還在俄國境內取得了一些進展，包括擊落一架價值1500萬英鎊（約新台幣6.2億元）的俄羅斯卡-52攻擊直升機。