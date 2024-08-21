睽違13年！普丁無預警訪問車臣　視察「將赴烏克蘭」部隊

▲普丁20日無預警訪問車臣，視察即將前往烏克蘭作戰的部隊與志願軍。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

俄羅斯總統普丁20日無預警訪問車臣（Chechen），與車臣領導人卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）共同視察即將前往烏克蘭作戰的部隊與志願軍。這也是普丁13年來第一次訪問當地。

普丁在俄羅斯特種部隊大學（Russian Special Forces University）向官兵們說道，「只要還有像你們一樣的人，我們絕對、絕對無人能敵。在這裡的靶場射擊是一回事，把你們的生命和健康置於風險之中，又是另一回事。但你們內心認為有必要保衛祖國，而有勇氣做出這樣的決定。」

《路透社》寫道，普丁突然出訪車臣、一個主要人口為穆斯林的北高加索自治共和國之際，莫斯科正奮力把烏軍趕出庫斯克（Kursk）。2周前，基輔軍隊衝破邊境，成為俄羅斯二戰以來經歷的最大規模入侵，儘管俄軍在烏克蘭東部緩慢而穩定地推進，外國對其領土的佔領，仍讓普丁與其軍隊顏面無光。

車臣領導人卡德羅夫2020年與2022年都被美國制裁，罪名是侵犯人權、動員車臣部隊攻擊烏克蘭。他經常形容自己是普丁的「步兵」，20日在另一場會議上向總統表示，戰爭迄今車臣已派遣逾4.7萬名士兵前往烏克蘭作戰，其中包括大約1.9萬名志願者。

▲車臣領導人卡德羅夫經常形容自己是普丁的「步兵」。（圖／路透）



在訪問車臣之前，普丁也睽違16年前往北奧賽提亞共和國（North Ossetia）貝斯蘭（Beslan）。2004年，當地一間學校遭伊斯蘭武裝份子攻擊，導致超過330人死亡，其中包括136名孩童。

普丁在會面罹難者家屬時說，「這場悲劇將永遠是所有俄羅斯人歷史記憶裡一道未癒合的傷口」，國家將繼續面對那些試圖破壞國家穩定的敵人，「正如我們打擊恐怖主義那樣。我們如今必須打擊那些在庫斯克與頓巴斯地區犯下罪行的人。」