路透：2德國軍艦正在待命　9月可能穿越台灣海峽

▲德國有2艘軍艦正在待命，並可能在9月通過台灣海峽。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

德國2艘軍艦的指揮官告訴路透社，他們正等待柏林的命令，以決定是否在下個月通過台灣海峽。如若這2艘軍艦獲得德方批准，那他們將成為自2022年來首批通過相關水域的德國海軍艦艇。

據路透社報導，這2艘艦艇分別是巡防艦「巴登符騰堡號」（Baden-Wuerttemberg）和補給艦「法蘭克福號」（Frankfurt am Main）。它們在9月通過台灣海峽前，將先於20日停靠東京，隨後還將訪問韓國與菲律賓，並與多國軍隊進行聯合演習。

德國海軍任務小組指揮官舒爾茲（Axel Schulz）少將接受路透社電話訪問時表示，軍方「還未做出決定」，但他透露天氣將是關鍵因素，「我們將在這裡展示旗幟，以表明我們支持我們的夥伴和盟友，致力於（維護）以法規為基礎的秩序，領土爭端和平解決，以及自由安全的航道。」

German warships await orders on crossing disputed Taiwan Strait https://t.co/y7KWNZz3RZ pic.twitter.com/nD32Eb29qe — Reuters World (@ReutersWorld) August 19, 2024

台灣海峽是一條主要的貿易通道，全球約有一半的貨櫃船都要經過相關水域，不過聲稱對台灣擁有主權的中國，卻自稱對台灣海峽擁有管轄權。近幾周，雖然美國、加拿大等國都派出了軍艦通過這條狹窄的海峽，但德國海軍自2022年來就一直沒有經過當地。

在被問及德國軍艦可能通過台灣海峽的問題時，中國外交部發言人毛寧表示，「中方一貫反對打著『航行自由』的幌子，損害中國的領土主權和安全」。北京過去不斷對其他國家的軍艦通過台灣海峽的行為進行譴責，認為這破壞了該地區的和平與穩定。

舒爾茲表示，若德國軍艦通過台灣海峽，預計將受到中國海軍及其他力量的密切監視，但他並不打算採取額外的安全措施，認為這與通過英吉利海峽或北海無異。