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中國2030年核彈達1000枚　紐時：拜登同意調整核戰略

▲▼中國的洲際彈道飛彈「東風-41型」能夠攜載核武攻擊美國本土。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國的洲際彈道飛彈「東風-41型」能夠攜載核武攻擊美國本土。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

紐約時報報導，五角大廈評估，2030年中國核彈頭數量將達1000枚，美國總統拜登今年3月同意，須重新定位美國嚇阻策略。由於中國與俄羅斯發展夥伴關係，北韓與伊朗在烏克蘭戰爭中軍援俄國，美國已徹底改變核武思維。

紐時（The New York Times）20日報導，五角大廈認為中國的核武存量與種類，將在未來10年與美國、俄羅斯相提並論，拜登（Joe Biden）今年3月在一份高度機密的美國核武戰略計畫中，首次同意為因應中國核武快速擴張，須重新定位嚇阻策略。

白宮從未對外公布拜登已同意調整美國核武戰略，僅用中性字眼「核子使用指引」稱呼這項戰略調整計畫．當中還提及美國將尋求準備與中、俄及北韓協調核武問題。這份核武戰略計畫屬高度機密，每4年更新一次，沒有電子檔，僅國安官員與國防部少數將領持有影印本。

雖然計畫被列為高度機密，但美國高層同意2位資深官員近期在演說中，謹慎、有限度的簡短透漏方向。拜登預料在離任前，將細節內容以非機密形式通知國會。

曾於五角大廈任職的麻省理工學院核武策略專家那蘭（Vipin Narang），8月初離任返回學界前指出，由於考量到多個擁有核武的敵對方，拜登近期更新核武使用指引，當中特別及及中國核武的數量與種類。那蘭強調，美國須「同時」嚇阻俄羅斯、中國與北韓的核武。

白宮國安會負責軍備控制與禁止核子擴散的高階官員瓦迪（Pranay Vaddi）6月也提及，這項計畫首次檢視美國是否準備好因應，同時或接連發生綜合使用核武與非核武的國際性危機。

紐時分析，美國的對手過去極少攜手以核武威脅美國，但近期俄中發展夥伴關係，北韓與伊朗在烏克蘭戰爭中向俄國提供傳統武器，讓華盛頓徹底改變核武思維。

報導指出，無論誰在明年1月20日就任美國總統，這份文件提醒未來領導者都得面臨相較於3年前，更具風險的核武現狀，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）不斷威脅將對烏克蘭動用核武。拜登與幕僚檢視俄國資深軍官之間的對話情報，都認為俄國動用核武的可能性已提高50%，甚至更高。

五角大廈評估，中國的核彈頭數量在2030年將達到1000枚，2035年為1500枚，屆時將相當於當前美俄兩國當今的核武部署規模，美國多名不具名官員指出，中國核武進度已超前計畫，民間商用衛星3年前就拍攝到發射器準備裝上核導彈。

美國雖有意進行核武協商，但北京的興趣不高。美國國務院負責限武、嚇阻與區域穩定的助理國務卿史都華（Mallory Stewart）表示，中國政府積極阻止美方提及這些風險，也似乎學到俄羅斯的手法，除非美中處理雙邊關係中的緊張與挑戰，否則中方不會進行限武及防止核擴散的對話。

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