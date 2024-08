戰爭以來最大規模襲擊！俄21日擊落45無人機　其中11架直衝莫斯科

▲烏克蘭21日對俄羅斯發動最大規模無人機襲擊,其中有45架無人機遭俄軍擊落。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

烏克蘭21日向俄羅斯發動戰爭爆發以來規模最大的無人機襲擊,對莫斯科構成威脅,而俄羅斯防空部隊也擊落了至少11架無人機。儘管俄方表示無人機並未造成任何人員傷亡或財產損失,但這次的大規模襲擊顯示烏克蘭罕見地升級了對莫斯科的無人機攻擊。

據路透社報導,烏克蘭8月6日展開反擊行動,派遣數千名士兵進入俄國西部庫斯克州(Kursk),並持續對俄羅斯這個世界第2大石油出口國的煉油廠、機場發動無人機襲擊。8月21日,烏克蘭軍隊將目標對準了人口逾2100萬的莫斯科地區,開啟了俄烏戰爭爆發以來規模最大的無人機襲擊。

俄羅斯國防部指出,俄軍在境內摧毀了45架烏克蘭的無人機,其中有11架是在莫斯科地區所擊落,而剩餘的34架無人機分別散佈於布良斯克(Bryansk)、別爾哥羅德(Belgorod)、卡盧加(Kaluga),以及庫斯克等地。

莫斯科市長索比亞寧(Sergei Sobyanin)表示,部分無人機在距離克里姆林宮以南約38公里處的波多爾斯基(Podolsk)上空被擊落,「這是歷來針對莫斯科最大規模的無人機攻擊,所幸國防部的防空系統成功抵擋了此次大規模襲擊,而我們也將繼續監控情勢。」

"Damn drones! Already the fourth!": the russian occupiers complain that there was "one of the largest attempts to attack Moscow" with the help of drones of all time.

Mayor Sobyanin announced "one of the largest attacks" on Moscow by drones. pic.twitter.com/PgXQGbmExC