　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「鋼鐵人」是你？男狂吞452件螺絲鑰匙　胃部塞滿3公斤金屬製品

「鋼鐵人」是你？男狂吞452件螺絲鑰匙　胃部塞滿3公斤金屬製品

▲伊朗男子因腹痛、食不下嚥而就醫，但醫師卻發現他的胃部滿滿都是金屬製品。（翻自《每日郵報》）

圖文／鏡週刊

伊朗的醫學團隊在最新一期《醫學案例報告雜誌》（Journal of Medical Case Reports）發表一篇相當特殊的病例報告，一名37歲伊朗男子因腹痛、食不下嚥而就醫，但醫師卻發現他的胃部滿滿都是金屬製品，手術後更取出452件金屬零件，並且也診斷出男子患有精神疾病。

據英國《每日郵報》報導，這名男子因有慢性腹痛、經常嘔吐，且無法正常進食而就醫，但醫師照了X光後驚見，男子的胃部塞滿非食物的物體。隨後醫師為他進行手術，從他胃出取出多達452件金屬零件，包括螺絲、螺帽、鑰匙、徽章、石頭等物品，而且總共重達約3公斤。醫師也研判，男子至少在過去這3個月內，狂吞這些金屬製品。

「鋼鐵人」是你？男狂吞452件螺絲鑰匙　胃部塞滿3公斤金屬製品

▲醫師檢查男子胃部，都被金屬製品塞滿。（翻自《每日郵報》）

「鋼鐵人」是你？男狂吞452件螺絲鑰匙　胃部塞滿3公斤金屬製品

▲醫師從男子胃部取出452件金屬製品。（翻自《每日郵報》）

此外，醫師在術後3天，也診斷出男子罹患精神疾病，並合理推斷男子因罹患精神疾病，導致他出現狂吞金屬製品的詭異狀況。醫師表示，男子在術後身體的恢復狀況良好，沒有造成其他消化器官的損傷，1週後轉入精神病房做進一步治療。醫師也稱男子在術後2週回診，確認沒有其他併發症。


更多鏡週刊報導
噁爆！網美當場脫原味內褲混入麵包與冷藏架　超市氣炸準備提告
彰濱離岸風電工地二氧化碳外洩　工人倒下恐怖影片曝光！3命危恢復生命跡象
阻擋富士山的黑幕拆了！因應颱風撤除也不再掛回　但「遊客不乖仍會重出江湖」

ET快訊
獨／許光漢入伍首日狀況曝！　21天新訓要完成3任務
「更新載具歸戶」差點GG！他曬圖示警：越來越狠
全盛時期有29間店！　麵包15元爆紅「最後一間關了」
快訊／許光漢「剃平頭」證實當替代役　經紀公司揭回歸日
獨／許光漢當兵了！　軍方：昨走進成功嶺報到
快訊／再遭判刑10月　高虹安回應了
下體塞12顆海洛因球！　熟女闖小港機場
獨／桃園地主開戰建商！　社區矗石墩畫面曝
赴日買Dyson吹風機　店員狂阻止「台灣不能用」！苦主現身

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美特斯拉自撞起火！燒到1000度「狂飄有毒物質」　緊急封路

攀登火山驚見「大量煙灰竄出」　印尼登山客逃命片曝光

雲霄飛車下墜急速左轉　2寶媽「被甩出座位」頭部重創抽搐昏迷

英科技大亨船難失蹤！遊艇沉50ｍ海底　搜救人員：遺體恐卡船艙內

遺體恐卡船艙！「英國比爾蓋茲」遊艇翻覆6失蹤　搜救過程曝

美民主黨全代會提名「賀華配」　賀錦麗造勢連線

民主剛果木船超載　夜航誤撞駁船沉沒！「已20死」約300人下落不明

美AV女優倒斃家中「警察懷疑不單純」　真正死因出爐了

超級遊艇「沉沒前」畫面曝光　短短60秒整艘消失風暴中

「鋼鐵人」是你？男狂吞452件螺絲鑰匙　胃部塞滿3公斤金屬製品

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

南志炫「爸爸公司舉牌控外遇」害失業　小三威脅3億..張娜拉出手：做錯事的是她！

卡忠孝橋！老闆直接賣早餐　上班族買100元喊：值得啦

哈士奇喝奶太大聲吵醒同伴　6汪湧上搶食害媽無法睡QQ

李洋跳三振舞超慌亂：人生好難～　曝王齊麟比賽遲到「會撒嬌補償」

聯結車撞破忠孝橋護欄　驚悚土石狂洩瞬間曝光！

超級藍月2024首亮相　NASA：距地球最近位置

【明知故問】 扮成 #死恃 去看電影 店員問：請問要看什麼電影？XD

人妻欠30萬賭債遭當街擄走　囚山區30hrs獲釋！4匪落網

美特斯拉自撞起火！燒到1000度「狂飄有毒物質」　緊急封路

攀登火山驚見「大量煙灰竄出」　印尼登山客逃命片曝光

雲霄飛車下墜急速左轉　2寶媽「被甩出座位」頭部重創抽搐昏迷

英科技大亨船難失蹤！遊艇沉50ｍ海底　搜救人員：遺體恐卡船艙內

遺體恐卡船艙！「英國比爾蓋茲」遊艇翻覆6失蹤　搜救過程曝

美民主黨全代會提名「賀華配」　賀錦麗造勢連線

民主剛果木船超載　夜航誤撞駁船沉沒！「已20死」約300人下落不明

美AV女優倒斃家中「警察懷疑不單純」　真正死因出爐了

超級遊艇「沉沒前」畫面曝光　短短60秒整艘消失風暴中

「鋼鐵人」是你？男狂吞452件螺絲鑰匙　胃部塞滿3公斤金屬製品

用生命換來的獎！周奎學罹癌仍在第一線付出　獲傑出永續青年獎

紅牛封街賽車3萬張票秒殺！這隻黃牛飆7倍價爽賺　警抓到人了

快訊／加拿大兩大鐵路22日罷工　影響程度看實際罷工天數

貨櫃逃磅罰責在貨主　立委陳秀寶要求建立轉歸責機制

台南市安南區傳闖紅燈傳連環車禍　車輛撞入民宅幸無人傷亡

遭控閃婚弱女圖家產　男噴辣椒水再持剪刀猛刺姊夫！二審判決曝

全台最貴共構宅3.4億無貸款交易　一查買方與新浪網創辦人有關

黃珊珊遭停權！2026拚連任爭取小草票？　蔣萬安：市政不分顏色

快訊／檢調搜出一箱資料　林宜瑾辦公室：沒有助理被帶走

美特斯拉自撞起火！燒到1000度「狂飄有毒物質」　緊急封路

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

國際熱門新聞

2女童奔跑玩耍「跌進熱鍋」活活燙死

19歲俄軍戰俘曝義務役悲歌　想用手榴彈自盡被救

只差1個號碼中大獎　男隔天再買同彩券中千萬

遊客把行李箱放進行李區　日本人超火大

醫院弄丟頭骨！他術後凹一塊還被討61萬

「超級藍月」今年首度亮相！　NASA：距地球最近位置

立陶宛砸354億建軍事基地　德軍助守邊疆

世界「最長壽者」逝世　享嵩壽117歲

AV女優倒斃家中　真正死因出爐

阿富汗安全部隊281人未蓄鬍　遭塔利班道德警察解雇

拜登全代會登場被逼哭　超正女兒罕見亮相

印度幼兒園2女童遭性侵！　清潔工下毒手引爆眾怒

記名西瓜卡確定回歸！　9月1日重啟販售

24歲小將奪菲國首金　獲贈1800萬豪宅

更多熱門

相關新聞

羅時豐爆砍年終卻「砸大錢送兒出國」！團隊埋心結

羅時豐爆砍年終卻「砸大錢送兒出國」！團隊埋心結

羅時豐與侄子張敏慎合作頻道玩完，檯面上有傳出比如AB合約問題、頻道增添設備等支出超過百萬元，都是羅時豐買單等等；還爆出侄子張敏慎常與羅時豐爭吵，情緒起伏不定，常常搞砸團隊內部的氣氛，並發文嗆羅時豐「很不負責任」「不尊重藝術創作者」等。本刊則是取得更多失和內幕，發現與羅家上下都有牽扯，而且遠因與近果也錯綜複雜。

歐陽妮妮「凸肚帶球嫁」！爆懷孕2個月

歐陽妮妮「凸肚帶球嫁」！爆懷孕2個月

羅時豐拆夥2內幕！「年終砍半還情勒」5員工離職

羅時豐拆夥2內幕！「年終砍半還情勒」5員工離職

重慶母子嫌經濟艙小　「霸占頭等艙」延誤航班1小時

重慶母子嫌經濟艙小　「霸占頭等艙」延誤航班1小時

遭評「亞洲最難步行城市」　北市回應

遭評「亞洲最難步行城市」　北市回應

關鍵字：

伊朗鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

羅時豐拆夥2內幕！「年終砍半還情勒」5員工離職

25歲女師出手3天！國中生全身「草莓吻痕」媽氣炸

股價慘跌變壁紙！華冠將永久停止買賣

女兒繼承60張台積電！　「繳不出500萬遺產稅」專家提1解方

台鐵司機列車上嘿咻小三　她自拍「制服秀」參戰

他好奇「女生不介意走光嗎」　女網友給答案

軍卡自撞路樹　竟是駕駛兵低頭摸整路

許光漢爆入伍了！網目擊「剃平頭現身成功嶺」

陪人妻探監尪　他同房過夜2天下場慘了

收150元現金沒檢查！外送員事後一看賺翻

砸毀忠孝橋！肇事男還在實習　首載鋼樑就出事

「台灣第一女優」交往醫師男友5年

柯叔元秘婚內幕！「柯太太」離婚4月閃嫁他

恐有「珊珊」颱風　估最快明晚生成

重慶母子嫌經濟艙小　「霸占頭等艙」延誤航班1小時

更多

最夯影音

更多

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

南志炫「爸爸公司舉牌控外遇」害失業　小三威脅3億..張娜拉出手：做錯事的是她！

卡忠孝橋！老闆直接賣早餐　上班族買100元喊：值得啦

哈士奇喝奶太大聲吵醒同伴　6汪湧上搶食害媽無法睡QQ

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面