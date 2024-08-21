「鋼鐵人」是你？男狂吞452件螺絲鑰匙　胃部塞滿3公斤金屬製品

▲伊朗男子因腹痛、食不下嚥而就醫，但醫師卻發現他的胃部滿滿都是金屬製品。（翻自《每日郵報》）

圖文／鏡週刊

伊朗的醫學團隊在最新一期《醫學案例報告雜誌》（Journal of Medical Case Reports）發表一篇相當特殊的病例報告，一名37歲伊朗男子因腹痛、食不下嚥而就醫，但醫師卻發現他的胃部滿滿都是金屬製品，手術後更取出452件金屬零件，並且也診斷出男子患有精神疾病。

據英國《每日郵報》報導，這名男子因有慢性腹痛、經常嘔吐，且無法正常進食而就醫，但醫師照了X光後驚見，男子的胃部塞滿非食物的物體。隨後醫師為他進行手術，從他胃出取出多達452件金屬零件，包括螺絲、螺帽、鑰匙、徽章、石頭等物品，而且總共重達約3公斤。醫師也研判，男子至少在過去這3個月內，狂吞這些金屬製品。

▲醫師檢查男子胃部，都被金屬製品塞滿。（翻自《每日郵報》）

▲醫師從男子胃部取出452件金屬製品。（翻自《每日郵報》）

此外，醫師在術後3天，也診斷出男子罹患精神疾病，並合理推斷男子因罹患精神疾病，導致他出現狂吞金屬製品的詭異狀況。醫師表示，男子在術後身體的恢復狀況良好，沒有造成其他消化器官的損傷，1週後轉入精神病房做進一步治療。醫師也稱男子在術後2週回診，確認沒有其他併發症。



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