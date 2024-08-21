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大陸 大陸焦點 特派現場

重慶母子嫌經濟艙座位太窄　吵鬧「霸占頭等艙」延誤航班1小時

圖文／鏡週刊

來自中國重慶的一位母親帶著她的孩子乘坐國內班機，由於不滿經濟艙座位過於狹窄，孩子在飛機上大吵大鬧，這位母親不但沒有安撫孩子，反倒無理質問機組人員為何不將他們安排去閒置的頭等艙座位，由於這場母子鬧劇，導致航班延誤了一個小時，激怒了機上的其他乘客。

綜合陸媒報導，一名身著紫色上衣的婦人於機艙內高聲質問空服員，強調頭等艙尚有空位，為何不准許他們一家換到更舒適的座位。她的孩子因為不滿經濟艙座位過小，在機艙內不斷哭鬧，甚至擅自闖入頭等艙。面對空服員的勸告，婦人執意不從，徑自占據頭等艙空位，態度強硬，全然漠視機上規定。

 一名婦人小孩不滿經濟艙座位太小而大吵大鬧，母親竟還無理質疑為何他們不能換座去頭等艙。（翻攝微博）

▲一名婦人小孩不滿經濟艙座位太小而大吵大鬧，母親竟還無理質疑為何他們不能換座去頭等艙。（翻攝微博）

由於這名母親的無理取鬧，班機被迫延誤，導致其他旅客的行程被迫延宕，機艙內的氣氛變得十分緊繃，許多乘客再也無法保持沉默，氣到破口大罵，「廢什麼話呀，把她轟下去！」

影片曝光後，許多網友紛紛譴責母子行為失控，嘲諷表示：「監獄有空位啊，妳去啊！」「火葬場的爐子也很多，給他們一家子都安排了吧！」更有人直言航空公司應該把母子列入黑名單，呼籲嚴懲。


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