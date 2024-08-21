圖文／鏡週刊

國外語言學習網站《Preply》近期以亞洲30城市為樣本，以AI創建步行一日行程，評選台北為亞洲最難步行城市第一名，掀起輿論熱議。對此，台北市交通局回應，此研究沒考慮到大眾運輸，分析方式無法完全反映行人環境優劣，不具參考意義。

《Preply》以亞洲30個城市排名，透過AI人工智慧，替每個城市創建虛擬的一日步行行程，涵蓋早餐、評分最高的景點、午餐、另個高評分景點、晚餐，計算所需時間、行走步數與燃燒卡路里等，以此作為排序。

排名將台北評為亞洲最不適合步行的城市，排名中顯示遊客若按照該行程遊覽，需移動15.6公里，耗費224分鐘，約行走19,400步，燃燒970卡路里。

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對此，台北市交通局說明，該份研究並未公布人工智慧如何選擇景點，也未將大眾運輸納入考量，其使用的方法僅能反映人工智慧所選擇的景點間用步行移動的距離長短，對於景點距離較近的城市有利，無法反映行人環境優劣，經評估不具參考意義。

台北市交通局表示，台北市長期重視人本交通，自2013年起內政部國土署全國市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評，已連續8年第一，北市也建構完整的綠運輸系統，根據2022年統計，北市綠運輸占比已達61.1%，幫助遊客便利暢遊台北市之中。



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