擔心分票！　美獨立參選人「準備退選」力挺川普

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擔心分票！　美獨立參選人小羅勃甘迺迪「準備退選」力挺川普

▲▼ 美國總統大選獨立參選人小羅勃甘迺迪（John F. Kennedy）與副手、華裔矽谷律師夏納漢（Nicole Shanahan）。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨立參選人小羅勃甘迺迪（John F. Kennedy）與副手、華裔矽谷律師夏納漢（Nicole Shanahan）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統大選獨立參選人小羅勃甘迺迪（John F. Kennedy）的副手、華裔矽谷律師夏納漢（Nicole Shanahan）表示，他們正在考慮結束競選活動，與共和黨參選人川普聯手，因為他們擔心會分走川普的潛在支持者，讓民主黨候選人賀錦麗能更順利當選。

根據《路透社》報導，夏納漢20日表示，作為獨立參選人，她和小羅勃甘迺迪很可能會吸引川普的潛在支持者，這會讓賀錦麗的競選之路更加順利，「或許我們會現在就離開，並與川普聯手。」

不過，當記者問題何時會做出決定時，她並未給出明確的答案。

川普（Donald Trump）20日向CNN表示，如果小羅勃甘迺迪退出參選，並且表態支持他的話，就會對小羅勃甘迺迪能在他的政府發揮關鍵作用保持開放態度，「我喜歡他，也很尊重他，他是一個聰明人，我認識他很久了，我不知道他正在考慮退選，但如果他考慮離開，我當然願意接受。」

小羅勃甘迺迪隨後也在聲明中指出，「我一如既往地願意與任何政黨的領導人對話，已進一步實現我在職業生涯和競選中奮鬥了40年的目標。」

現年70歲的小羅勃甘迺迪是美國已故前總統約翰．甘迺迪（John F. Kennedy）的侄子，也是知名的反疫苗陰謀論者。他最初挑戰拜登的民主黨提名，後來轉為獨立參選。

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