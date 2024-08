加入川普內閣？馬斯克PO就職照　｢狗狗幣」一夕上漲5.04%

▲馬斯克發佈了「就職照」,帶動了狗狗幣(Dogecoin)的價格。(圖/達志影像/美聯社、路透社)

文/CTWANT

美東時間週一19日,美國前總統、共和黨總統候選人川普(Donald Trump)表示,如果他再次入主白宮,將爲特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)提供一個內閣職位或政府顧問職位。此言一出,立即在社交平台上引起轟動。

事情的開頭起源於一條用戶評論。在川普將邀請馬斯克入職美國政府的消息傳出後,一位自稱爲「狗狗幣官方CEO」的用戶在X(前身Twitter)上開玩笑道:「馬斯克應該去管理「政府效率部(Department Of Government Efficiency,DOGE)」,並配上了一個大笑的表情符號。」調侃政府部門之餘,趁勢把加密貨幣——狗狗幣(DOGE)炒熱。

狗狗幣最初在2013年被作爲一種「玩笑」貨幣而誕生,而馬斯克一直是狗狗幣的熱情擁躉,甚至曾在2019年將自己的推特簡介改爲「狗狗幣CEO」。近年來,在馬斯克等名人的大力推廣下,狗狗幣的市值一度攀升。

在X平台上,很多人開始熱烈討論起馬斯克未來從政的前景。而一向幽默的馬斯克,今(20)日竟然真的在X平台上貼出了一張本人的「就職照」,而這張照片居然真的對狗狗幣價格帶來了一些提振。根據coinmarketcap報價,截至發稿,狗狗幣日內上漲5.04%,價格攀升至3.36元,並且在馬斯克發佈推文後其漲幅明顯擴大。

馬斯克的推文迅速走紅。僅僅一個小時,這條推文就獲得了超過800萬的瀏覽量,和超過兩萬的轉發量。一位X用戶寫道:「最有趣的結果最有可能出現。」另一人評論道:「讓狗狗幣飆升到月球上去。」

▼馬斯克在推特寫道:「我願意服務。」(圖/摘自馬斯克推特)

I am willing to serve pic.twitter.com/BJhGbcA2e0