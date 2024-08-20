加入川普內閣？馬斯克PO就職照　｢狗狗幣」一夕上漲5.04%



▲馬斯克發佈了「就職照」，帶動了狗狗幣（Dogecoin）的價格。（圖／達志影像／美聯社、路透社）

文／CTWANT

美東時間週一19日，美國前總統、共和黨總統候選人川普（Donald Trump）表示，如果他再次入主白宮，將爲特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）提供一個內閣職位或政府顧問職位。此言一出，立即在社交平台上引起轟動。

事情的開頭起源於一條用戶評論。在川普將邀請馬斯克入職美國政府的消息傳出後，一位自稱爲「狗狗幣官方CEO」的用戶在X(前身Twitter)上開玩笑道：｢馬斯克應該去管理「政府效率部（Department Of Government Efficiency，DOGE）」，並配上了一個大笑的表情符號。」調侃政府部門之餘，趁勢把加密貨幣——狗狗幣(DOGE)炒熱。

狗狗幣最初在2013年被作爲一種「玩笑」貨幣而誕生，而馬斯克一直是狗狗幣的熱情擁躉，甚至曾在2019年將自己的推特簡介改爲「狗狗幣CEO」。近年來，在馬斯克等名人的大力推廣下，狗狗幣的市值一度攀升。

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在X平台上，很多人開始熱烈討論起馬斯克未來從政的前景。而一向幽默的馬斯克，今(20)日竟然真的在X平台上貼出了一張本人的「就職照」，而這張照片居然真的對狗狗幣價格帶來了一些提振。根據coinmarketcap報價，截至發稿，狗狗幣日內上漲5.04%，價格攀升至3.36元，並且在馬斯克發佈推文後其漲幅明顯擴大。

馬斯克的推文迅速走紅。僅僅一個小時，這條推文就獲得了超過800萬的瀏覽量，和超過兩萬的轉發量。一位X用戶寫道：「最有趣的結果最有可能出現。」另一人評論道：「讓狗狗幣飆升到月球上去。」

▼馬斯克在推特寫道：「我願意服務。」（圖／摘自馬斯克推特）

I am willing to serve pic.twitter.com/BJhGbcA2e0 — Elon Musk (@elonmusk) August 20, 2024

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