攜手人壽公司　創世基金會建構社會安全網

▲創世基金會攜手人壽公司建構社會安全網（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

8月19日是世界人道主義日（World Humanitarian Day），是聯合國每年為提倡人道救援與合作所訂定的日子，與創世基金會救援精神及實踐人道主義關懷不謀而合。創世多年來深入基層，在全台設有17家清寒植物人安養院、3處分會，提供安養及植物人入宅服務，照顧弱勢生靈得以安頓。今年攜手國泰人壽秉持「職人精神」，偕同遍布全台通訊處，透過第一線同仁在走訪客戶時，了解保戶需求給予訊息，也擔任愛心種子，用關懷與愛拉近彼此間的距離，建構社會安全網。

台灣預計在2025年進入超高齡社會，高齡者臥床需仰賴他人照顧的『不健康餘命』更長達8年。國泰人壽長期關注高齡趨勢，致力打造高齡友善防護網，此次應邀擔任『健康守門員』，藉由創世基金會到各地通訊處宣導，除讓業務夥伴有機會在關心保戶的同時，也能善盡企業社會責任。借助創世多年社工及護理專業，教導照顧者怎麼安全照顧失能者、怎麼申請政府補助資源，讓照顧者少走一些冤枉路，都是很重要的收穫。

創世台東院長王玉鳳表示：「創世與國壽的理念接近，落實服務並擔負起陪伴的角色，也期盼能撐起不知所措、絕望無助的長照家庭，補其不足，減輕照顧者負擔，提供每一個驚慌失措的家庭，最真摯的關懷與協助，讓他們生活免於倒懸。」

台東院目前安養50位弱勢家庭植物人，到宅服務95個植物人家庭，植物人每人每天約需10片尿布，1個月需1.5萬片尿布，懇請您擔任「植愛助養人」，每月1000元，維持一整年，幫助台東偏鄉植物人尿布經費。愛心專線：089-220848。郵政劃撥：50173235，戶名︰創世基金會，備註︰助養人。捐款連結：https://reurl.cc/QRZo5O