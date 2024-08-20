建設增加！台東縣府籲營建業：落實工地噪音防制

▲台東縣府呼籲營建業者，遵守噪音管制法規。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

近年來，台東推動慢經濟，帶動許多公共設施、工商開發及房屋等建設，各式營建工程施工過程產生的噪音，如果沒有相關防制措施，容易影響周遭環境安寧，根據台東縣環保局受理工地噪音陳情資料，今年1至7月計50件，佔陳情總件數的3.2%，其中以動力機械操作產生的噪音居多，多數案件經勸導改善或因噪音源停止操作，部分經測量音量符合管制標準，縣府還是要呼籲營建業者，遵守噪音管制法規，如稽查測量音量超過管制標準，限期未改善者，可罰款1萬8千元至18萬元，或如違反台東縣公告管制時間規定使用動力機械操作者，可罰款3千元至3萬元。

台東縣政府表示，城鄉的發展，致營建工程常鄰近民眾的生活環境，因此營建業就有義務在施工時，建立好完善的自主管理及噪音防制措施，例如施工前溝通與告示、使用低噪音機具與工法、工地周圍隔音牆或圍籬、車輛不急駛不怠轉、音響音量適度及遵守動力機械操作管制時間等，以敦親睦鄰為本，維護生活環境品質，達成聯合國永續發展目標(SDGs)第11項「永續城鄉」的目標。

台東縣環保局指出，營建工程包含整地、挖運、基礎、建造、拆除、修繕等作業，噪音隨施工階段不同而變化，其中以破碎機、挖土機、打樁機、灌漿機等動力機械作業產生的噪音最常見，如果操作時段在清晨、午間或夜間，對附近居民休息或睡眠將造成干擾，因此管制作為，除噪音管制標準規範外，台東縣亦公告規定，除施工必要且經目的事業主管機關核准者外，每日晚上11時至隔日上午7時及週六、週日及國定假日中午12時至下午2時不得使用動力機械操作致妨礙安寧，提醒營建業者落實施工環境管理及噪音防制措施，避免噪音影響周遭環境安寧。

環保局呼籲，營建業者應善盡工地噪音防制及遵守噪音管制法規義務，當個社區的好厝邊。另外，民眾如遇工地噪音妨礙安寧時，請撥免費陳情專線0800-066-666、環保局電話（089）221999，或透過手機下載APP「公害報報」、公害污染陳情網路受理系統（https://ww3.moenv.gov.tw/）等管道陳情，環保局全年無休、24小時受理。