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善心團體捐贈台東1700萬元救災裝備　饒慶鈴頒感謝狀

▲善心團體捐贈台東1700萬元救災裝備。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲善心團體捐贈台東1700萬元救災裝備。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

支持及關心台東消防工作，「天地日月靈修會」及「惟願中心」捐贈共約1700萬元的救災裝備，台東縣政府為了感謝民間善心團體力挺，特於19日舉辦捐贈儀式，由台東縣長饒慶鈴代表接受，並頒贈感謝狀及紅烏龍禮盒。饒慶鈴表示，此次捐贈裝備將配發台東縣消防同仁及特搜隊，供救災第一線執勤人員使用，讓外勤同仁有足夠的替換裝備，更進一步保障消防人員救災時的安全。

饒慶鈴表示，台東縣仍有許多鄉鎮的第一線消防人員僅有一套消防裝備，感謝兩個善心團體攜手捐贈，補足外勤同仁第二套消防衣，有效提升在災害救援行動中的安全性和作業效率，不僅是對台東縣救災工作的支持，也為台東縣人民的生命財產安全增添重要的保障；縣府十分重視消防人員的裝備和訓練，不斷推動消防設施的現代化，也將持續爭取預算汰換及充實勤務所需裝備器材，在災害發生時發揮最大效益，及維護消防人員自身的安全。

台東縣消防局說明，台東縣外勤人力約380位，消防人員在執行救災任務時，裝備常因暴露於火災、化學物質及惡劣環境而受損或污染，需經過清洗或修復才能再次使用，第二套裝備可確保消防人員在這段時間能隨時應對緊急情況。此次天地日月靈修會捐贈115組消防衣帽鞋及65組搜救隊個人裝備；惟願中心捐贈115組消防衣帽鞋、20套救援吊帶及4組救援擔架，為消防人員提供了充足的替換裝備，更進一步保障隊員的健康與安全，價值超過1700萬元，是近期聯合捐贈總金額最高的一次，提升台東縣消防局救災救護戰力。

台東縣政府強調，將持續關注並改善消防人員的工作條件，努力提供最好的支持和保障，期待未來能與更多社會團體攜手合作，共同為打造更安全、更美好的台東而努力。

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