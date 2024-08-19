台東縣府首推出新住民專書　探索跨文化的故事

▲台東縣府首推出新住民專書。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東，一個以人文關懷與自然美景著稱的地方，即將迎來一本溫暖而充滿真摯情感的新書《台東新生活：家與家之間》，台東縣政府將於21日舉辦新書發表會。這本書彙集了多位新住民的親身經歷與感悟，帶領讀者深入了解這片土地上來自四方的心靈故事，這也是縣府首次推出以新住民視角撰寫的中文書籍。



台東縣長饒慶鈴提到，書中展現了新住民如何在臺東找到自己的位置，如何將自己的文化、價值觀與當地社會相融合，並在這片土地上生根發芽。他們的經歷讓我們更深入理解跨文化交融的過程，也促使我們重新思考「家」的意義。



台東縣政府表示，《台東新生活：家與家之間》是一部以真實生活為背景的紀實作品，記錄了12位來自不同國度的新住民故事，他們因不同的原因來到台東這片陌生的土地，開啟了一段充滿挑戰與機遇的新生活。書中的主角來自大陸地區、印尼、越南、泰國、西班牙、英國及瑞士等地，有些因婚姻、有些為了經濟發展，也有些是尋找人生新方向而選擇台東作為他們的新家園。



台東縣民政處進一步說明，本書的設計理念以拼貼為核心，象徵這些新住民在台東「拼」出了新的人生，也象徵了他們在這片土地上的努力打拼。書中的亮點在於其真實性與親和力，受訪者們在分享初來乍到的艱辛時，往往眼眶泛紅，他們對台東的感激之情也在話語間流露，每一個故事都充滿了情感與溫度，讓讀者不僅能從中感受到異鄉人踏入陌生國度的挑戰，也能體會他們在經歷種種磨難後所獲得的歸屬感與滿足感。書中的每一個故事都是一段心靈的旅程，見證著從孤單到依附、從陌生到熟悉、從懷疑到信任的過程。



新書發表會將於21日下午2時在台東美術館大文創教室隆重舉行，幾位主角也將親臨現場，與讀者分享他們的心路歷程，參與者將有機會親耳聆聽這些動人故事，並品嚐他們帶來的異國美食。誠摯邀請所有關心臺東這片土地，或對跨文化議題感興趣的朋友，前來參加這場別具意義的新書發表會，一同見證這些感人故事的分享與傳遞。