台東後備軍人教育召集訓練　饒慶鈴頒發勞軍獎金

▲台東縣長饒慶鈴頒發勞軍獎金。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣後備指揮部舉辦今年後備軍人教育召集訓練活動，台東縣長饒慶鈴特別於20日前往公東高工參加勞軍活動，對各位後備軍人的辛勤付出表示高度讚揚與感謝，並親自致贈慰勞金，受到召訓的後備弟兄熱烈歡迎。

饒慶鈴指出，此次教育召集訓練的後備軍人約640人，後備軍人教育召集訓練是國家對於國防建設和軍事準備的高度重視的體現，每一位在座的後備軍人，都是我們國家安全的中流砥柱，感謝後備軍人弟兄為了國家安全，暫時放下工作，再次接受訓練，期許經過訓練後，再次熟悉軍中學習的各項技能，培養體能精實戰技，在最短的時間內恢復戰力，承擔起保國衛民的重責大任，成為國防安全的堅實後盾。

饒慶鈴期勉全體教召弟兄順利完成訓練，努力鍛鍊自己，在返回工作崗位後，繼續為國家社會努力。勞軍活動不僅是對各位辛勤付出的慰勞，也是我們對您們卓越表現的最高肯定，特別感謝台東後指部段指揮官的邀請，讓她有機會跟大家見面，希望大家能夠繼續保持鬥志，為國家和人民貢獻自己的力量。



在活動中，後備軍人們積極參與各項訓練，充分展現良好的軍事素養和高昂的士氣，饒慶鈴對他們的出色表現表示衷心的感謝，並希望他們繼續保持這份熱情和專業，為國家的安全和穩定做出貢獻。此次勞軍活動不僅是對後備軍人們辛勤努力的嘉獎，更是激勵大家進一步提升自我、加強準備的契機。未來，我們將繼續關注後備軍人的培訓和發展，確保國防力量始終保持高度的戰備狀態。