　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

台東後備軍人教育召集訓練　饒慶鈴頒發勞軍獎金

▲台東縣長饒慶鈴頒發勞軍獎金。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣長饒慶鈴頒發勞軍獎金。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣後備指揮部舉辦今年後備軍人教育召集訓練活動，台東縣長饒慶鈴特別於20日前往公東高工參加勞軍活動，對各位後備軍人的辛勤付出表示高度讚揚與感謝，並親自致贈慰勞金，受到召訓的後備弟兄熱烈歡迎。

饒慶鈴指出，此次教育召集訓練的後備軍人約640人，後備軍人教育召集訓練是國家對於國防建設和軍事準備的高度重視的體現，每一位在座的後備軍人，都是我們國家安全的中流砥柱，感謝後備軍人弟兄為了國家安全，暫時放下工作，再次接受訓練，期許經過訓練後，再次熟悉軍中學習的各項技能，培養體能精實戰技，在最短的時間內恢復戰力，承擔起保國衛民的重責大任，成為國防安全的堅實後盾。

饒慶鈴期勉全體教召弟兄順利完成訓練，努力鍛鍊自己，在返回工作崗位後，繼續為國家社會努力。勞軍活動不僅是對各位辛勤付出的慰勞，也是我們對您們卓越表現的最高肯定，特別感謝台東後指部段指揮官的邀請，讓她有機會跟大家見面，希望大家能夠繼續保持鬥志，為國家和人民貢獻自己的力量。

在活動中，後備軍人們積極參與各項訓練，充分展現良好的軍事素養和高昂的士氣，饒慶鈴對他們的出色表現表示衷心的感謝，並希望他們繼續保持這份熱情和專業，為國家的安全和穩定做出貢獻。此次勞軍活動不僅是對後備軍人們辛勤努力的嘉獎，更是激勵大家進一步提升自我、加強準備的契機。未來，我們將繼續關注後備軍人的培訓和發展，確保國防力量始終保持高度的戰備狀態。

ET快訊
砸毀忠孝橋！肇事男竟才還在實習　首載鋼樑就出事

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

集集鐵道改善工程因天災不斷延宕...9月將開工　卓榮泰、交部會勘

桃園青年局協助新創團隊國際化佈局　率團參訪美國矽谷科技大廠

微型電動二輪車領牌期限倒數中　中壢監理站辦理到點服務

日月潭涵碧樓推秋季養生之旅　9／1起補足能量迎接冬天

桃園淨零生活節8／24風禾公園登場　當天購買淨零市集產品抽大獎

113年度營所稅暫繳申報即將開始　北區國稅局籲多加使用網路申報

北榮桃園分院展現人本精神　給予肺結核患者全面照顧

行竊娃娃機公仔　竊嫌失風被南警當場緝捕送辦

少子化還招生滿額　台中1校大手筆招待教職員出國玩

黃偉哲接見AMD台灣分公司　持續爭取優質企業投資

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

南志炫「爸爸公司舉牌控外遇」害失業　小三威脅3億..張娜拉出手：做錯事的是她！

哈士奇喝奶太大聲吵醒同伴　6汪湧上搶食害媽無法睡QQ

卡忠孝橋！老闆直接賣早餐　上班族買100元喊：值得啦

聯結車撞破忠孝橋護欄　驚悚土石狂洩瞬間曝光！

超級藍月2024首亮相　NASA：距地球最近位置

超載10公噸！鋼樑砸毀忠孝橋　聯結車駕駛公共危險上銬移送

設計師用餐遇刺青伯要求理髮　被請飲料當回禮驚訝：反差萌

【明知故問】 扮成 #死恃 去看電影 店員問：請問要看什麼電影？XD

集集鐵道改善工程因天災不斷延宕...9月將開工　卓榮泰、交部會勘

桃園青年局協助新創團隊國際化佈局　率團參訪美國矽谷科技大廠

微型電動二輪車領牌期限倒數中　中壢監理站辦理到點服務

日月潭涵碧樓推秋季養生之旅　9／1起補足能量迎接冬天

桃園淨零生活節8／24風禾公園登場　當天購買淨零市集產品抽大獎

113年度營所稅暫繳申報即將開始　北區國稅局籲多加使用網路申報

北榮桃園分院展現人本精神　給予肺結核患者全面照顧

行竊娃娃機公仔　竊嫌失風被南警當場緝捕送辦

少子化還招生滿額　台中1校大手筆招待教職員出國玩

黃偉哲接見AMD台灣分公司　持續爭取優質企業投資

快訊／台南深夜自撞車禍　男子受困救出失去生命跡象

環亞大樓都更案　富邦人壽估可分配近1038億

卡地亞「整隻小鱷魚」繞頸好可愛！4億元項鍊有29種戴法　楊謹華、劉冠廷秀頂級珠寶

台北遭評「亞洲最難步行城市」　北市府回應了

抽中爽賺6萬！2檔申購今天起跑　竹陞科甜甜價誘人

偷拍狼出沒竹科！正妹工程師被跟蹤...一看嚇壞：他曾闖租屋處

經典再現！《你的名字》 隔8年全台再上映　新海誠揭靈感來源

僅此1輛！保時捷「手工訂製復古跑車」亮相　拆軟頂裝雙駝硬頂蓋

天弓三型擊殺接戰　國軍海空飛彈精準射擊

查水錶建功！包租公10套房「申報空屋」　國稅局揪漏報百萬所得

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

地方熱門新聞

卓榮泰、交部會勘集集鐵道改善工程

行竊娃娃機公仔竊嫌失風被南警當場緝捕

日月潭涵碧樓9／1起推秋季養生之旅

微型電動二輪車　領牌期限倒數中

113年度營所稅暫繳申報　即將開始

桃園青年局率團參訪　美國矽谷科技大廠

桃園淨零生活節　8/24風禾公園登場

北榮桃園分院　予肺結核患者全面照顧

黃偉哲接見AMD台灣分公司持續爭取企業投資

台南市消防局12作品獲交通部與國際競賽大獎

台南山記魚仔店掰了！老闆親曝停業原因

少子化還招生滿額　台中1校大手筆招待教職員出國玩

新崛江周末冷清　千人回憶20年前人擠人

捷運綠線桃園段傳統圓隧道　全數貫通

更多熱門

相關新聞

即／綠島3遊客SUP被帶往外海　幸遇娛樂船救援

即／綠島3遊客SUP被帶往外海　幸遇娛樂船救援

暑假大量遊客湧入綠島，享受天然海洋資源，尤其水上活動更受到民眾歡迎，但20日下午4時許有3名遊客前往綠島中寮遊玩SUP立漿，疑似因海浪過大，3人被浪帶出外海無力往回滑，民眾發現後立即報警，所幸附近剛好有一艘娛樂船，接獲海巡通知後，前往救援，順利將三人送回岸上。

善心團體捐贈台東1700萬元救災裝備

善心團體捐贈台東1700萬元救災裝備

台東縣府首推新住民專書　探索跨文化故事

台東縣府首推新住民專書　探索跨文化故事

台東知本地區污水用戶接管工程已發包　籲鄉親配合

台東知本地區污水用戶接管工程已發包　籲鄉親配合

關山警察分局中元祈福　全力讓轄境治安平穩

關山警察分局中元祈福　全力讓轄境治安平穩

關鍵字：

後備軍人國防台東

讀者迴響

熱門新聞

股價慘跌變壁紙！華冠將永久停止買賣

他好奇「女生不介意走光嗎」　女網友給答案

台鐵司機列車上嘿咻小三　她自拍「制服秀」參戰

「台灣第一女優」交往醫師男友5年

以為兩匹馬！市場驚見2巨狗散步

她愛吃「薯條」竟得糖尿病...慘被判身障

砸毀忠孝橋！肇事男還在實習　首載鋼樑就出事

網轟「雨天收傘」　銀行貸款滿水位購屋族哀鴻遍野

步道驚仙氣怪鳥！背後藏生態危機

他爬山突「對空氣傻笑」！醫一查：要洗腎了

抄襲丟碩士！李眉蓁重讀成功畢業

快訊／男摸黑躺國道　警車抵達已落跑

八月下旬「超強運三星座」

孫安佐拳賽「孫鵬狄鶯遭影射怒了」要求：3天內給交代

即／砸爛忠孝橋　聯結車駕駛訊後限制住居

更多

最夯影音

更多

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

南志炫「爸爸公司舉牌控外遇」害失業　小三威脅3億..張娜拉出手：做錯事的是她！

哈士奇喝奶太大聲吵醒同伴　6汪湧上搶食害媽無法睡QQ

卡忠孝橋！老闆直接賣早餐　上班族買100元喊：值得啦

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面