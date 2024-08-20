高雄增5家美食登必比登！　春蘭割包、秀明豬心冬粉入榜

▲高雄人的下午茶名單一定有春蘭割包。（圖／翻攝自米其林官網）

記者許宥孺／高雄報導

《臺灣米其林指南 2024》於今(20日)公布必比登推介（Bib Gourmand）名單。這次高雄新增5間高CP值的美食店家，包估2家臺菜「賣塩順」、「小燉食室」，以及3加知名小吃「春蘭割包」、「秀明豬心冬粉」、「良佳豬腳」。市長陳其邁表示，再次證明高雄美食達到國際水準，期待27日將揭曉的星級及入選餐廳，高雄餐飲業能再創佳績。



臺灣「必比登推介」的標準為新台幣1000元以下的價位，吃到相對平價的優質3道料理；今年高雄新入選5間餐廳榮登必比登推介的高CP值名單，總家數為25家。

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▲賣塩順以傳統家常臺菜聞名。（圖／翻攝自米其林官網）

觀光局指出，這次5家新入選的得獎店家當中，2家以臺灣菜入選。「賣塩順」以傳統家常臺菜聞名，老薑炒雞腿使用三杯作法，雞肉帶誘人的麻油香、醬香和九層塔香氣，風味濃郁。老闆尤德智在北部台菜餐廳擔任主廚，為了確保食材新鮮開業至今都堅持親赴市場買菜。

▲小燉食室的剝皮辣椒雞湯口味層次分明。（圖／翻攝自米其林官網）

「小燉食室」提供5道中式燉湯搭配主食與小菜，剝皮辣椒蛤蠣雞湯以去骨土雞腿、高雄岡山的剝皮辣椒、雲林蛤蠣與新鮮蔬菜煨煮，甘甜微辣，層次分明。負責人楊老闆表示，得知獲選感到非常驚喜 ，感謝夥伴及常來的好友，會維持一貫品質，以高標準的餐點提供給顧客。

其餘3家則以知名小吃為主，分別為以其充足的用料、份量以及極佳味道聞名的「春蘭割包」，特別推薦綜合刈包；爽脆的酸菜，搭配呈琥珀色澤的半肥瘦滷肉、花生糖粉以及特製的醬汁滋味迷人。美食網紅虎麗笑嗨嗨表示，春蘭割包口味濃郁，大塊滷肉很有誠意，口味鹹鹹甜甜非常涮嘴。

▲秀明豬心冬粉是旗山知名老店，50元月見肉燥飯必點。（圖／翻攝自米其林官網）

「秀明豬心冬粉」的月見肉燥飯上配上油亮的半熟煎蛋，絲滑的蛋液混合鹹香米飯，令人回味無窮。而鮮嫩厚實的豬舌也是頗受歡迎的一道菜，搭配蒜泥一起享用，格外美味。部落客班班美食生活圈表示，該店沒有華麗擺盤及裝潢，但豬心冬粉跟月見肉燥飯等菜色料好又實在，嚐上一口就會被其美味直接征服。

▲良佳豬腳飯皮嫩肉Q。（圖／翻攝自米其林官網）

「良佳豬腳」走過近半個甲子，其豬腳飯一直深受在地老饕歡迎。帶有胡椒辛香的中藥材滷製的豬腳，呈迷人的琥珀色，軟嫩可口，再搭配來自花蓮的米飯、口感爽脆的滷筍絲，整體風味清爽，肥而不膩。部落客姊妹淘認為店家滷製豬腳皮嫩肉Q，蘿蔔湯撒入九層塔及特製胡椒，是人人必吃的高雄三民區美食。

觀光局指出，高雄5家米其林指南店家同時入圍今年「500碗」美食活動名單；同時也預告，9月將有「高雄愛•月熱氣球」活動，可於月世界搭乘熱氣球，欣賞有如土耳其卡帕多奇亞的惡地景觀，號召全國吃貨及玩咖，趕緊規劃高雄旅遊行程。

▲▼2024米其林必比登推介名單，高雄新增5家店入選。（圖／翻攝自米其林官網）