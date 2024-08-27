獨／在家「拒酒測」被上銬！車窗倒影全都錄　高雄男控警執法過當

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名邱姓男子在家裡被警方依「妨礙公務」壓制上銬，氣得他調閱監視器還原當時情況，控訴這名員警涉嫌執法過當！邱男強調是在自家拒絕酒測，但在轉身開門時就被員警拉倒上銬，林園分局回應：「邱男突然離開意圖進入家內，員警上前攔阻時遭邱男推倒，雙方皆倒地並致使員警擦挫傷。」

▲高雄市邱姓民眾指控員警在住家抓人，執法過當 。（圖／記者吳奕靖攝）

「難道我沒有人權了嗎！」邱姓男子氣呼呼的向《東森新媒體ETtoday》來投訴，表示7月16日凌晨左右才剛騎車出門，就因為逆向被員警攔下，當下他就回頭騎回家，員警跟過來同時表示有聞到酒味，邱男說自己當下有坦承喝酒，也配合用酒精感知器有酒精反應，不過他拒測，兩人就在自家門口僵持，這名員警對他進行拒測權利宣告後，同時也呼叫支援。

▲監視器拍下車窗畫面，從倒影當中可以看到整個過程 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市邱姓民眾（箭頭）當時背對要進入拿證件，員警就從後面無預警攻擊 。（圖／記者吳奕靖攝）

邱姓男子指控，這名員警在他家門口用手電筒「閃兩下」提醒支援警力的位置後，他要進屋內拿東西，才一碰到門，就被這名員警無預警從背後攻擊拉扯，將他拉倒在地，隨後將他反銬，同時再將他拉出家門，他雙手反銬的情況下，這名員警還出手掐他脖子，質疑整個過程「執法過當」。他也沒有辱罵員警、動手反抗員警，為何要被這樣對待，所以隔天回到家之後，聽聞此事的鄰居提供當下的監視器畫面，雖然沒有直接拍攝到，不過整個過程都被停在門口的車窗「反射」出來，清清楚楚。

邱男調閱監視器，也聘請律師要對這名員警提告。記者26日深夜求證林園分局，林園分局回應：「大寮分駐所員警於7月16日0時50分許，在大寮區某街見一摩托車逆向行駛，於是上前將其攔下，41歲的邱姓男子在警方查證身分時，突然騎車折返離開現場騎回約15公尺距離的住家門前騎樓，警方見狀立即追上，發現邱男身上散發濃厚酒氣，經酒精感知器測試有酒精反應，惟邱男消極拖延，在支援警力到場後，邱男突然離開意圖進入家內，員警上前攔阻時遭邱男推倒，雙方皆倒地並致使員警擦挫傷，警方告知相關權利及拒測規定後，邱男仍拒絕酒測，警方依法掣單舉發、扣車，並依妨礙公務罪嫌移送偵辦」。

▲邱姓民眾才剛出門（紅箭頭為邱男住家）就因逆向行駛被攔下 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲左邊是林園分局第一次回應，右邊是第二次回應 。（圖／記者吳奕靖攝）

林園分局是在26日晚間11點04分回應，記者看完後表示邱男有完整監視器畫面，林園分局又立刻收回表示要再修改。比對前後兩次回應，林園分局修改掉第一次回應當中的「離開現場返回住家」、「員警攔阻時遭邱男推倒，雙方皆倒地」等多處用詞，改為「住家門前騎樓」以及添加「使員警擦挫傷」等。

但邱姓男子也指控，去年這名員警對他開出交通違規紅單，他向監理站申訴成功，造成這名員警事後被記申誡，認為這名員警執法過當不排除是挾怨報復。現在雙方都已經告上法院，是否有執法過當，就等法官來裁定。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。