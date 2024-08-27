衛武營公園濺血！男借不到打火機「怒揮拔釘器」　阿北破頭送醫

記者許宥孺／高雄報導

高雄衛武營公園傳出無差別攻擊事件！昨(26日)下午有民眾在停車場發現2名男子在追逐，後方的阿北渾身是血，隨後被送往醫院救治。警方調查，當時黃姓男騎士向79歲鄭男借打火機，鄭男不理會後，黃男竟抄起腳踏板上的拔釘器往鄭男頭上揮去，一旁的民眾趕緊上前抓人，無奈還是讓黃男跑了，警方事後循線逮人，將黃男依殺人未遂等罪嫌送辦。

▲衛武營公園傳無差別攻擊！男借不到打火機竟抄工具打人。（圖／記者許宥孺翻攝）

事情發生在26日下午4點多，警消獲報，鳳山區輜汽路、新強路口的衛武營公園機車停車場發生濺血衝突。救護人員到場時，發現一名男子頭部受傷，全身都是血漬，緊急包紮後將他送往醫院救治。

▲▼黃男以拔釘器攻擊鄭男頭部後，熱心民眾上前將黃男拽下車。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調查，當時40歲黃姓男騎士隨著79歲鄭姓男騎士駛入停車場，雙方互不相識，黃男上前搭話詢問鄭可否借用打火機，鄭男沒有理會，於是黃男憤而拿起腳踏板上的拔釘器攻擊鄭男的頭部。當時有不少民眾直擊，立即上前制止黃男，並且想把他拽下車，無奈黃男力氣很大，人車雖一度倒地，但掙脫後仍騎乘機車逃逸。

▲▼黃男犯案後騎車逃逸，警方逮人時他仍穿著有血漬的衣服。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調閱監視器，以車追人，1小時後在三民區逮獲黃姓男子，而當時黃男身上還穿著沾有血漬的衣服，警方當場依準現行犯逮捕，全案依殺人未遂等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。