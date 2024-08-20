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高架事故1路段封閉、2橋改道！　忠孝橋嚴禁20噸以上拖板車、貨櫃車

▲▼ 忠孝橋發生事故，新北市政府籲用路人使用替代道路 。（圖／新北市政府提供）

▲忠孝橋發生事故，新北市政府籲用路人使用替代道路。（圖／新北市政府提供）

記者崔至雲／新北報導

針對三重台一線中山高架今（20日）拖板車事故，新北市政府啟動緊急應變措施。針對交通疏導措施，新北市長侯友宜表示，目前高架橋往台北方向開放單線通車，三重區重安街（集美街至中正南路）考量安全因素仍持續封閉，建議民眾改道走台北橋、中興橋，此外，高架橋也將啟動載重限制，施工期間，往台北方向禁行包括砂石車、貨櫃車及拖板車等20噸以上大型車輛。

今早6時台一線中山高架因拖板車鋼梁掉落撞擊橋梁，致外側車道橋面板及護欄嚴重受損、交通中斷。針對該起事故，侯友宜表示，本次重大公安意外，除立即啟動緊急應變措施、全速修復外，也會釐清事故原因，追究肇事責任，並要求損壞賠償，全案已由警方依公共危險罪偵辦。

▲▼ 經新北市政府工務局緊急整修後，上午10時忠孝橋已開放單向通車，也已有車輛進行 。（圖／新北市工務局提供）

▲經新北市政府工務局緊急整修後，20日上午10時忠孝橋已開放單向通車。（圖／新北市工務局提供）

針對交通疏導措施，侯友宜指出，目前高架橋往台北方向已開放單線通車，三重區重安街（集美街至中正南路）考量安全因素仍持續封閉，提醒民眾改道由重新路上台北橋，或由成功路上中興橋，市府將滾動調整交通疏導措施，另外，高架橋也將啟動載重限制，施工期間，往台北方向禁行包括砂石車、貨櫃車及拖板車等20噸以上大型車輛。

至於修復時間，經工務局及結構技師評估，預計2個月內可完成橋梁修復，侯友宜要求工務局務必加速搶修橋梁路面及護欄，盡快恢復全線通車。

另，工務局補充，中山高架橋係由交通部公路總局興建，橋齡約40年，於100年委由新北市政府維護管理，市府橋管單位委託專業顧問公司每2年進行1次橋梁定期檢測，最近一次檢測於112年9月，檢測結果整體結構安全無虞。今日事故造成橋面受損，市府緊急委請專業技師進行橋梁檢測，初估無傷及主體結構，僅外側車道部分橋面板及護欄損壞，後續將再進一步評估，全力縮短工期以減低交通衝擊。

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砸毀忠孝橋！肇事男竟才還在實習　首載鋼樑就出事

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