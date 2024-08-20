忠孝橋未來2個月「嚴格限重」！　侯友宜：拖板車、貨車要求改道

▲經新北市政府工務局緊急整修後，上午10時忠孝橋已開放單向通車，也已有車輛進行 。（圖／新北市工務局提供）



記者崔至雲／新北報導

新北市三重區台1高架（忠孝橋）往台北市方向、重安街上方前，今天清晨5時許發生聯結車鋼梁翻落意外，將一旁護欄撞出一個大洞，目前經整理後，已啟動單線通車。下午，新北市長侯友宜前往事故現場視察時指出，經結構技師評估，高架毀損的部分需要兩個月來整修，為了讓交通不會壅塞，忠孝橋將嚴格限重管制，大型拖板車、貨櫃車會要求改道，一般用路人則建議行走替代道路。

針對上午新北市三重區忠孝橋發生嚴重事故，初步了解，現場一輛聯結車於橋上失控，後斗載運鋼樑掉落，當場砸破一旁護欄，忠孝橋因此全線封閉，造成交通大亂，由於適逢上班尖峰車潮，不少上班族也紛紛哀號。雙北市府緊急公佈，呼籲用路人改由台北橋、中興橋進入台北市。

侯友宜表示，針對一早忠孝橋事故，第一個時間特別要求工務局、消防局、警察局甚至包括環保局，立即趕赴現場，立即做好整個交通疏導、管制的配套措施，也馬上要求趕快恢復整個高架橋上的壅塞封閉的狀況。

侯友宜提到，經過一早大家搶救，終於在早上10點，高架橋上的路面已經恢復單向通車，不過單向通車對台一線來說仍然會造成嚴重的阻塞，因此，後續將要求對業者追究責任，用公共危險罪移送法辦，同時也要業者負起賠償的責任，另外在整個交通在施作的過程當中，為了要儘快恢復雙向通車，必須要在做好整個應變的交通疏導。

針對應變的交通疏導，侯友宜指出，原有的集美街到中正南路目前依舊封閉，將利用平面道路來做轉接，會從原本的集美街轉新生路再上忠孝橋，除了這個部分以外，沿線也請警察單位在台一線必要的匝道口實施封閉，再利用平面道路來替代，這邊會做好完整的規劃。

目前高架橋搶修的部分，侯友宜說明，經過工務局請結構技師到現場來看，評估在兩個月以內，把路面以及護欄做好，讓橋梁恢復雙向通車，但在施作的這段期間，一定會造成從桃園往台北行駛台一線的高架橋的車輛的衝擊，也會造成平面交通的壅塞，但市府一定會做好交通嚴格的疏導還有管制，同時台一線的高架橋也會有載重量的限重，大型拖板車、貨櫃車會要求它改道。

侯友宜強調，後續市府將進一步討論，對於未來兩個月的交通疏導措施一定會及早公布給市民，讓平面的車輛衝擊最小，也能讓在走台一線的人能夠適當的得到指引，能夠順利的轉道轉進台北市。



