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忠孝橋往台北「交通黑暗期近2個月」！副市長曝：可能採夜間施工

記者戴上容、戴若涵／新北報導

新北市三重區忠孝橋（往台北方向）20日清晨5時50分發生嚴重事故！一輛聯結車後方載運的36噸重鋼樑因不明原因掉落，當場砸爛橋梁右側護欄，造成交通大堵塞。新北市副市長朱惕之指出，預計要一個多月至兩個月才能將橋面、護欄修復完成，未來可能採用夜間施工的方式，進行緊急搶修，但仍需協調。

▲▼連結雙北的忠孝橋事故，聯結車撞破護欄。（圖／記者戴上容翻攝）

▲連結雙北的忠孝橋20日上午發生事故，聯結車載運的鋼樑掉落撞破護欄。（圖／記者戴上容翻攝）

事發後相關單位緊急出動，於上午7時39分平面道路清除完畢，經評估後因有安全疑慮，全線暫時封閉；上午8時13分2台120噸、160噸重的大型拖吊車到場，於8時49分進行鋼樑吊掛作業，9時03分完成吊掛，準備將鋼樑運往台北市某建案；上午9時25分養工處表示，等到路面清理完畢後，評估約於11時前開放內線通行。

▲忠孝橋現場畫面曝光。（圖／記者戴上容攝，下同）

▲忠孝橋現場畫面，新北副市長朱惕之說明處理情況。（圖／記者戴上容攝，下同）

朱惕之指出，經相關技師、專業人員評估，忠孝橋橋梁大致上無受損，僅護欄、連接護欄的橋梁地面有所損傷，修復費用仍在評估中，第一階段目標為趕快修復，預計要1個多月接近2個月才能把橋面上地板、護欄施作完成。

朱惕之表示，工程施作時，可能會影響到橋下道路，未來可能採用夜間施工的方式進行緊急搶修，但詳細施作方式，仍有待進一步協調、確認。

▲新北副市長朱惕之。（圖／記者戴上容攝）

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砸毀忠孝橋！肇事男竟才還在實習　首載鋼樑就出事

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